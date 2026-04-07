66676 Снимка: NASA

Публикуваха първите снимки на обратната страна на Луната, направени от астронавтите на "Артемида II" по време на шестчасовия им исторически полет, съобщи ВВС. Космическият кораб вече е изминал повече от 250 000 мили от Земята - нов рекорд за най-голямото разстояние, което хората някога са пътували в космоса и първият път, когато човешко око зърва уникалната гледка.

Повече от 57 години след първата снимка на изгрев на нашата планета, заснета от астронавт от "Аполо 8", неговите наследници от мисията "Артемида II" ("Артемис 2") увековечиха залез на Земята зад Луната, предаде АФП, цитирана от БТА. Освен това те заснеха и слънчево затъмнение, докато бяха от обратната страна на земния спътник.

Снимката беше публикувана днес от НАСА.

Екипажът на "Артемида II" включва американците Рийд Уайзман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, както и канадеца Джереми Хансен. Снимката е направена в понеделник, докато космическият им кораб "Орион" обикаляше Луната. Залязващата Земя е заснета от страната на естествения ни спътник, която е обърната към нас.

Вижте всички снимки от мисията "Артемида II" >> >> >>

Изображението извиква спомена за легендарната снимка от времето на мисията "Аполо 8". Тя е направена на 24 декември 1968 г. от американеца Уилям Андерс по време на първото прелитане край Луната от хора. Екипажът на мисията тогава включва неговите сънародници Франк Борман и Джим Ловъл.

"Аполо 8" обикаля Луната десет пъти, без да кацне на нея, като по време на едно от прелитанията Андерс успява да запечата уникалния кадър.

"Изминахме целия този път, за да изследваме Луната, а най-важното е, че открихме Земята", казва Уилям Андерс при завръщането си.

Снимката на Земята от "Аполо 8" Снимка: William Anders/NASA

Снимката "Изгрев на Земята" често фигурира в селекциите на най-запомнящите се исторически изображения и през 2003 г. е включена в книгата на сп. "Лайф" (Life), озаглавена "100 фотографии, които промениха света".

Наследството на "Аполо 8" съпътстваше астронавтите от мисията "Артемида II" в понеделник. Те започнаха деня си, като получиха съобщение, записано от Джим Ловъл преди смъртта му през август 2025 г.

Обратната страна на Луната и затъмненото от нея Слънце, заснети от "Артемида II" Снимка: NASA

"Това е исторически ден и знам колко ще сте заети, но не забравяйте да се насладите на гледката", казва Ловъл.

Освен това снимка на затъмнение от 6 април, на която Луната закрива Слънцето, разкривайки гледка към слънчевата корона, беше публикувана от официалния акаунт на Белия дом.

Обратната страна на Луната и Венера Снимка: NASA

Тя беше придружена от надписа "Пълно затъмнение извън Земята. Луната закрива Слънцето, разкривайки гледка, която в историята на човечеството са виждали единици".

Мисията "Артемида II" стартира на 1 април от Кейп Канаверал, Флорида. Последната пилотирана мисия до Луната е "Аполо 17" през декември 1972 г.

Залезът на Земята над Луната Снимка: NASA

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

