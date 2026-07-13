Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята. Апаратът ще изпрати събраните от него данни за последната година

625 Снимка: NASA

Космическата сонда "Ню Хърайзънз" на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон, и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система.

"Ню Хърайзънз" беше поставена в режим на хибернация през август миналата година. В този период основните системи на сондата са били изключени, но научните инструменти са продължили да събират данни.

Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние.

През следващия период "Ню Хърайзънз" ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни. Инженерите на НАСА ще анализират и състоянието на апарата в суровите условия на далечния Космос.

"Всеки доклад за състоянието по време на този период на хибернация беше зелен. Това означава, че всичко на борда на New Horizons работеше нормално всяка седмица", заяви Алис Боуман, ръководител на операциите на мисията "Ню Хърайзънз" в Лабораторията по приложна физика към университета "Джонс Хопкинс".

"Ню Хърайзънз" е единствената космическа сонда, която е извършила близко прелитане край системата на Плутон. Това се случи през 2015 г., когато апаратът изпрати първите подробни изображения и измервания от малката планета и нейните спътници.

Четири години по-късно сондата изследва и най-далечния обект, посетен някога от човешки космически апарат - планетоида Арокот. Той се намира в пояса на Кайпер, област отвъд Нептун, изпълнена с ледени тела.

Оттогава "Ню Хърайзънз" изучава далечните части на Слънчевата система и границата на влиянието на Слънцето. В момента сондата се отдалечава от Земята със скорост около 483 милиона километра годишно.

След около три седмици апаратът ще започне ново изследване на водорода в т.нар. външна хелиосфера. Това е областта, в която все още се усеща влиянието на слънчевия вятър - поток от заредени частици, излъчвани от Слънцето.

Данните от тази зона могат да помогнат на учените да разберат как се формира границата между областта, контролирана от Слънцето, и междузвездното пространство. Тази граница е известна като "терминационен шок".

До момента само две космически сонди са преминали през тази граница - "Вояджър 1" и "Вояджър 2" на НАСА. Те обаче не разполагат със същите научни инструменти като "Ню Хърайзънз", които позволяват по-прецизни измервания.

"Данните от преминаването през терминационния шок ще бъдат истинско съкровище за космическите физици по света, които искат да разберат как работи тази огромна граница. Всички открития от мисии като "Вояджър" и "Ню Хърайзънз" показват колко малко знаем за това, което се намира отвъд", заяви Понтус Бранд, учен от екипа на New Horizons.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.