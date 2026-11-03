Ръководителят на американската космическа агенция Джаред Айзъкман обеща премиера на нов X-plane по време на изложението Max Power във Флорида

2714 Снимка: NASA/Jim Ross

НАСА ще обяви нов експериментален самолет от програмата си X-plane по време на авиокосмическото изложение Max Power, което ще се проведе този уикенд в Космическия център "Кенеди" във Флорида. Това съобщи ръководителят на агенцията Джаред Айзъкман. Той обаче подчерта, че новият проект няма връзка с мистериозния SR-71 Blackbird, който изчезна от публичната експозиция на НАСА по-рано тази година.

В интервю за подкаста The Flame Trench на NASASpaceflight Айзъкман беше попитан дали разузнавателният самолет с борден номер 844 вече е бил включван. Машината е последният летял SR-71 и след пенсионирането си през 1999 г. беше изложена в Изследователския център "Армстронг" на НАСА в Калифорния.

"Просто го почистваме, човече", отговори Айзъкман с усмивка. Той добави, че самолетът е бил доста прашен след престоя си в пустинята и просто се е нуждаел от почистване.

Възможността НАСА да проучва връщането на SR-71 във въздуха се обсъжда активно от септември. Тогава Айзъкман направи загадъчни коментари по време на конференция и показа изображение на силует, който силно напомня на емблематичния Blackbird. Впоследствие се появиха и информации, че агенцията е потърсила бивши участници в програмата SR-71 за евентуален проект по възстановяване на летателните способности на машината.

В подкаста Айзъкман все пак направи важно уточнение за предстоящата премиера на Max Power.

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"Тъй като не отговорих на предишния ви въпрос, ще ви дам малко информация. Ще обявим нов X-plane на изложението Max Power и това няма да е самолетът, за който си мислите", заяви ръководителят на НАСА. Той допълни, че обещанието му за повече експериментални самолети остава в сила.

Айзъкман е сред най-активните привърженици на възраждането на програмата X-plane. Още през декември 2025 г., само два дни след встъпването си в длъжност, той обеща пред служителите на НАСА да даде нов тласък на разработването на експериментални летателни апарати.

По време на скорошното си посещение в центъра "Армстронг" той отново проявил интерес към изложените там самолети. Сред тях е F-16 VISTA, който представлява силно модифициран двуместен изтребител F-16D. Машината вече носи обозначението X-62A и се използва от американските военновъздушни сили като изпитателна платформа.

Колекцията на НАСА включва и други експериментални самолети, сред които F-16XL с делтовидно крило и X-29 с характерните крила с обратна стреловидност.

По-широките планове на Айзъкман включват разработването на самолети, способни да летят със свръхзвукова и дори хиперзвукова скорост. Това е част от усилията на НАСА да възстанови позициите си в областта на високоскоростната авиация. Агенцията вече обяви инициативата Aeronautics Flight Accelerator, насочена към ускоряване на разработването и изпитването на нови авиационни технологии.

Възможното завръщане на SR-71 обаче остава отделен и сложен въпрос. Възстановяването на самолет, който не е летял от десетилетия, би изисквало значителни средства и инженерни усилия. От друга страна, машината може да предложи уникална изпитателна платформа за нови двигатели и технологии за високоскоростен полет. Тим Конърс, инженер, работил по програмата SR-71 в НАСА, смята, че има сериозни причини интересът към скоростите между Mach 2 и Mach 4 да се възражда.

"В продължение на години тази скоростна категория беше пренебрегвана. Фокусът беше върху хиперзвуковите технологии. Ако преди около 15 години предложехте нещо, което лети с Mach 3,5, идеята просто щеше да бъде игнорирана", обяснява той.

Според Конърс хиперзвуковите системи имат своето място, но не са подходящи за всяка задача заради високата си цена и техническите ограничения. Самолетите, които летят между Mach 2 и Mach 4, могат да предложат по-достъпна алтернатива за определени военни приложения.

Инженерът смята, че евентуалното възстановяване на SR-71 може да има конкретна техническа цел. Според него самолетът би могъл да служи като летящ изпитателен стенд за нови двигатели, включително такива с размерите на оригиналния Pratt & Whitney J58.

"Това, което не можете да направите, е да получите точна представа как нов тип двигател ще работи, интегриран във високоскоростен самолет. Можете да моделирате концепцията, но е трудно да получите окончателен резултат за работата на двигателя в реални условия", посочва Конърс.

Съществува и възможност SR-71 с номер 844 да бъде преоборудван за полет с пилот по избор или дори напълно без екипаж. Подобна промяна обаче би представлявала отделен мащабен инженерен проект.

Засега основният действащ проект на НАСА в програмата X-plane е X-59 QueSST. Самолетът е разработен за изпитване на технологии, които могат да позволят бъдещи търговски свръхзвукови полети над сушата с много по-слаб звуков удар.

От първия си полет през октомври 2025 г. X-59 е извършил 41 изпитателни полета. По време на тях е достигнал максимална скорост Mach 1,53 и височина от 56 000 фута, или около 17 километра. Той също ще бъде показан на изложението Max Power. Машината обаче няма предназначение да достига екстремните скорости на SR-71.

Самото изложение също има амбицията да се превърне в по-голямо събитие за авиационната и космическата индустрия.

"Max Power се превръща в голямо изложение. Мисля, че ще има много неща за показване - от космически технологии до самолети с вертикално излитане и кацане и дронове. Авиошоуто със сигурност ще бъде част от програмата", заяви Айзъкман.

Той допълни, че НАСА обмисля изграждането на постоянна инфраструктура край пистата в Космическия център "Кенеди". Идеята е там да се създаде събитие с мащаба на големите международни авиосалони в Париж, Фарнбъро и Дубай.

Така през предстоящия уикенд НАСА със сигурност ще представи поне един нов експериментален самолет. Дали около SR-71 с номер 844 ще има допълнителни разкрития, засега остава неизвестно.

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