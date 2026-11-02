Без повишаване на орбитата легендарната обсерватория може да навлезе в земната атмосфера още през 2033–2034 година

3282 Снимка: NASA

НАСА се обърна към частния космически сектор с призив за предложения, които могат да удължат живота на телескопа "Хъбъл". Агенцията разглежда три основни възможности - повишаване на орбитата му, ремонт и модернизация на оборудването или контролирано извеждане от орбита. Заинтересованите компании могат да изпращат своите идеи до 30 ноември 2026 г.

"Хъбъл" се намира в космоса от повече от 36 години, но постепенно губи височина заради съпротивлението на горните слоеве на атмосферата. Телескопът няма собствена двигателна система и не може самостоятелно да коригира орбитата си. В миналото тази задача се изпълняваше от космическите совалки, чиито екипажи ремонтираха обсерваторията и я извеждаха на по-голяма височина.

Вижте как изглежда телескопът "Хъбъл" >> >> >>

Според оценките на НАСА, ако не бъде предприета спасителна операция, "Хъбъл" може да навлезе в плътните слоеве на атмосферата през 2033 или 2034 г. Затова евентуалната мисия трябва да бъде осъществена най-късно през 2032 г. Разглежда се възможност телескопът да бъде преместен в орбита с височина от поне 600 километра.

Компаниите трябва да предложат апарат, способен самостоятелно да достигне "Хъбъл", да се скачи безопасно с него и да извърши необходимите маневри, без да повреди телескопа. Проектите трябва да включват ракета-носител, сервизен апарат, система за управление на полета и, ако е необходимо, човешки екипаж. НАСА очаква и подробна оценка на технологичната готовност и рисковете.

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Настоящата процедура не означава, че мисията вече е одобрена или финансирана. Целта е НАСА да проучи възможностите на пазара и да избере бъдеща стратегия. Допълнително предизвикателство са жироскопите на телескопа - от първоначалните шест в момента работи само един, а друг се пази в резерв. Това означава, че само повишаването на орбитата може да не бъде достатъчно за дългосрочното спасяване на легендарната обсерватория.

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