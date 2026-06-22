Титан има добри условия за изграждане на база, смятат учените. Такава обаче едва ли ще бъде изградена през този век

2271 Снимка: NASA

Най-голямата луна на Сатурн може да се окаже едно от най-перспективните места за бъдещи космически бази и дългосрочни мисии в Слънчевата система. До този извод достига ново изследване на учени от НАСА, което разглежда ресурсния потенциал на Титан.

Титан е единственият известен спътник в Слънчевата система с плътна атмосфера. Тя е приблизително 50% по-гъста от земната и съдържа големи количества азот и въглеводороди.

Изследването е ръководено от астронома Конър Никсън от Центъра за космически полети "Годард" на НАСА. Според екипа Титан разполага с огромни запаси от вещества, които могат да бъдат използвани за производство на гориво, строителни материали и дори храна.

"Комбинацията от изобилен въглерод, както и налични азот и кислород, прави Титан изключително богат на ресурси свят, които могат да бъдат използвани за създаването на храна, гориво, строителни материали и много други неща", пишат авторите на научната работа.

Вижте как изглежда Титан >> >> >>

Учените разглеждат концепцията за използване на местни ресурси, известна като ISRU (In-Situ Resource Utilization). Тя предвижда бъдещите космически мисии да добиват необходимите суровини на място, вместо да ги транспортират от Земята.

Досега най-често обсъжданите кандидати за подобен подход бяха Луната и Марс. Според новото изследване обаче Титан предлага някои сериозни предимства.

"Титан буквално изобилства от въглеводороди - това, което на Земята наричаме петрол и природен газ", коментира Конър Никсън пред Universe Today.

На повърхността на спътника се намират огромни количества метан, етан, пропан и бутан. Там съществуват дори езера и реки от течни въглеводороди. Тези ресурси могат да бъдат използвани както за производство на ракетно гориво, така и за създаване на пластмаси, синтетичен каучук и редица химически продукти.

"Можем да открием по-тежки въглеводороди като пропан, използван в газовите бутилки, бутан, който се използва в запалките, както и течности, подобни на керосин и бензин", обяснява Никсън.

Според учените това би направило производството на много материали значително по-лесно в сравнение с Марс или Луната, където подобни вещества практически липсват.

Възможна ли е мисията?

Титан обаче остава изключително сурова среда за човешко присъствие. Средната температура на повърхността е около минус 179 градуса по Целзий. Атмосферното налягане е с около 50% по-високо от това на Земята, а гравитацията е приблизително седем пъти по-слаба.

Друг сериозен проблем е липсата на свободен кислород. За бъдещи човешки мисии той ще трябва да се произвежда чрез електролиза или други технологични процеси.

Въпреки тези ограничения изследователите смятат, че Титан може да играе важна роля като междинна база за бъдещи експедиции в дълбокия Космос. Космическите кораби биха могли да зареждат гориво и да попълват запаси от суровини директно на място.

"Дори ако не се превърне в постоянно населена колония, Титан може да бъде отлично място за презареждане и снабдяване с материали - от мастило за 3D принтери до торове", посочва Никсън.

Интересът към Титан ще нарасне още повече през следващите години. НАСА подготвя мисията Dragonfly, която трябва да изпрати роботизиран летателен апарат до луната на Сатурн. Очаква се той да изследва повърхността и химичния състав на този необичаен свят.

Мисията Dragonfly трябва да стартира през 2028 година, а полетът до Титан би отнел 6 години. Това е най-бързият възможен с настоящите технологии полет.

Според авторите на изследването бъдещите поколения космически мисии вероятно ще се възползват от ресурсите на Титан, превръщайки го в една от ключовите спирки за човечеството извън пределите на вътрешната част на Слънчевата система.

Досега обаче най-дългия престой на хора в космоса е бил единствено на нискаоколоземна орбита, където земното магнитно поле пази астронавтите от заредените частици на Слънцето.

Полетът на хора до Титан и връщането обратно биха траели общо над 12 години и изискват космическа флотилия и финансови усилия, които към този момент не са налични. Поради тази причина пращането на сонди е много по-лесно постижимо. Това обаче не означава, че в по-далечното бъдеще или при появата на революционно нова технология нещата няма да се променят. Въпреки това, има скептици, според които дори изграждането на бази в космоса е по-добре да бъде поверено на автоматизирани сонди и роботи.

Кацането на хора на Марс, което НАСА обещава да се случи преди средата на този век все още няма точно обявена дата, като плановете се сменят. Всъщност, дори планът за връщане на проби от Марс на Земята бе отменен в досегашния си вид. Изглежда Луната е по-важната засега цел за космическата агенция на САЩ, която ще ангажира ресурсите ѝ през следващото десетилетие. А за да говорим за реалистична човешка мисия до Титан, е логично да бъде осъществена такава до по-близкия и по-малко екстремен Марс. След всичко казано дотук изглежда малко вероятно хора да отидат на Титан или да построят база там през този век.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.