HD 61005 своеобразен "двойник" на нашата звезда, но е едва в началото на живота си

312 Снимка: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team

Астрономи, използващи рентгеновата обсерватория на НАСА Chandra X-ray Observatory, са открили млада звезда само на 120 светлинни години от Земята, която се занимава с нещо почти детинско - "надува балон".

Разбира се, балонът не е от сапунена пяна, а от горещи газове, изтласквани навън от мощните звездни ветрове. Този "астросферен" балон обгръща цялата звезда и може да ни даде представа как нашата собствена звездна система е формирала своя защитен мехур - хелиосферата - преди милиарди години.

Звездата, известна с техническото обозначение HD 61005, има приблизително същата маса и температура като Слънцето и се класифицира като жълто джудже от спектрален клас G. Разликата е във възрастта. HD 61005 е едва на около 100 милиона години - в сравнение с близо петте милиарда години на Слънцето.

Това откритие, описано в ново изследване, което предстои да бъде публикувано в The Astrophysical Journal, е първият случай, в който астросфера е засечена около звезда, подобна на Слънцето, в космоса.

"Изследваме астросферата на Слънцето от десетилетия, но не можем да я видим отвън", казва водещият автор Кери Лис от университета "Джонс Хопкинс" в Балтимор. "Този нов резултат от Chandra за астросферата на подобна звезда ни учи за формата на нашата и как тя се е променяла през милиардите години, докато Слънцето е еволюирало и се е движило през галактиката."

Изследователите установяват, че HD 61005 има мощен звезден вятър, който се движи около три пъти по-бързо от този на Слънцето и е 25 пъти по-плътен. Звездните ветрове представляват постоянен поток от енергийни частици, излъчвани от звездата, и играят ключова роля във формирането на планетните системи и защитата им от космическа радиация.

Звездната система е получила прозвището "Пеперудата" ("Moth"), заради диска от прах - остатък от формирането на звездата - който в инфрачервени наблюдения изглежда като разперени крила, простиращи се отвъд астросферата. Тези "крила" са изтласкани назад, докато звездата се движи през космоса.

Интересното е, че докато прашният диск се деформира, самият "балон" остава почти идеално сферичен. Очевидно звездният вятър е достатъчно силен, за да запази формата на астросферата, въпреки че звездата преминава през плътен облак от газ и прах.

Астросферата има диаметър от около 200 астрономически единици - тоест 200 пъти разстоянието между Земята и Слънцето. За сравнение, учените смятат, че и нашето Слънце е преминавало през плътни космически облаци в миналото, което прави HD 61005 своеобразен "двойник" за изучаване на еволюцията на нашата звезда.

"Удивително е да си представим, че нашата защитна хелиосфера би се простирала само до орбитата на Сатурн, ако се намирахме в същата част на галактиката, където е "Пеперудата". Или обратно - че "Пеперудата" би имала астросфера десет пъти по-голяма от тази на Слънцето, ако беше разположена тук", казва Лис.

Откритието дава рядък поглед към младостта на звезди като нашата - и към бурното детство, което вероятно е оформило условията за възникване на живот в Слънчевата система.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.