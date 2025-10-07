Възможно ли е това да е 3I/ATLAS

6260 Снимка: NASA

Както се очакваше, междузвездният обект 3I/ATLAS премина на изключително близко разстояние от Марс, продължавайки своя полет през Слънчевата система. Този загадъчен обект, за който се смята, че е комета, е едва третият известен обект, идващ извън пределите на Слънчевата система, който е бил засечен.

Сега марсоходът Perseverance ("Пърсивиърънс") на НАСА изглежда е успял да заснеме изображения на този необичаен посетител по време на преминаването му край Червената планета. Две снимки, публикувани от космическата агенция през уикенда, показват ярка следа, контрастираща на фона на празното космическо пространство. Кадрите са направени с дясната навигационна камера (Navcam) на марсохода.

Снимката на мистериозния обект Снимка: NASA

Астрономът от Харвард Ави Льоб, който отдавна настоява НАСА да насочи повече внимание към обекта, публикува първите си наблюдения върху снимките. Те са направени, когато 3I/ATLAS е бил на около 23,6 милиона мили от Марс.

По негови изчисления, видимата на снимката светлинна ивица е с дължина около 31 000 мили, но Льоб уточнява, че самият обект вероятно не е толкова голям. Изглежда удължен заради дългото време на експозиция на камерата.

"Следата в изображението вероятно е резултат от наслагване на стотици кадри, заснети в рамките на около десет минути," обяснява той.

"При единичен кадър с максимална експозиция от 3,28 секунди обектът би изглеждал като малка кръгла точка."

Льоб добавя, че ако снимките са направени с по-кратко време на експозиция, наблюдаваният обект може изобщо да не е 3I/ATLAS, а нещо значително по-близо до камерата, което е дало сходен визуален ефект.

Засега няма официално потвърждение от НАСА дали кадрите наистина показват 3I/ATLAS. Изданието Futurism е потърсило коментар от агенцията.

Междувременно Льоб съобщава, че камерата HiRISE на борда на орбитата Mars Reconnaissance Orbiter също е заснела обекта на 3 октомври, но тези изображения все още не са публикувани.

Според астронома, тези данни могат да помогнат да се установят размерите и масата на 3I/ATLAS. В предишни изчисления той е предположил, че обектът може да бъде огромен — с маса около 33 милиарда тона и диаметър приблизително 5 километра — значително по-голям от предишните два междузвездни обекта, наблюдавани досега.

"Най-яркият пиксел в изображението на HiRISE ще даде най-доброто досега ограничение за реалния размер на 3I/ATLAS," пише Льоб.

"Всички се надяваме екипът на HiRISE да публикува кадрите възможно най-скоро."

