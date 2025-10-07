Както се очакваше, междузвездният обект 3I/ATLAS премина на изключително близко разстояние от Марс, продължавайки своя полет през Слънчевата система. Този загадъчен обект, за който се смята, че е комета, е едва третият известен обект, идващ извън пределите на Слънчевата система, който е бил засечен. 

Сега марсоходът Perseverance ("Пърсивиърънс") на НАСА изглежда е успял да заснеме изображения на този необичаен посетител по време на преминаването му край Червената планета. Две снимки, публикувани от космическата агенция през уикенда, показват ярка следа, контрастираща на фона на празното космическо пространство. Кадрите са направени с дясната навигационна камера (Navcam) на марсохода.

Снимката на мистериозния обект
Снимката на мистериозния обект Снимка: NASA

Астрономът от Харвард Ави Льоб, който отдавна настоява НАСА да насочи повече внимание към обекта, публикува първите си наблюдения върху снимките. Те са направени, когато 3I/ATLAS е бил на около 23,6 милиона мили от Марс.

По негови изчисления, видимата на снимката светлинна ивица е с дължина около 31 000 мили, но Льоб уточнява, че самият обект вероятно не е толкова голям. Изглежда удължен заради дългото време на експозиция на камерата.

"Следата в изображението вероятно е резултат от наслагване на стотици кадри, заснети в рамките на около десет минути," обяснява той.

"При единичен кадър с максимална експозиция от 3,28 секунди обектът би изглеждал като малка кръгла точка."

Льоб добавя, че ако снимките са направени с по-кратко време на експозиция, наблюдаваният обект може изобщо да не е 3I/ATLAS, а нещо значително по-близо до камерата, което е дало сходен визуален ефект.

4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система
Виж още 4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система

Засега няма официално потвърждение от НАСА дали кадрите наистина показват 3I/ATLAS. Изданието Futurism е потърсило коментар от агенцията.

Междувременно Льоб съобщава, че камерата HiRISE на борда на орбитата Mars Reconnaissance Orbiter също е заснела обекта на 3 октомври, но тези изображения все още не са публикувани.

Според астронома, тези данни могат да помогнат да се установят размерите и масата на 3I/ATLAS. В предишни изчисления той е предположил, че обектът може да бъде огромен — с маса около 33 милиарда тона и диаметър приблизително 5 километра — значително по-голям от предишните два междузвездни обекта, наблюдавани досега.

"Най-яркият пиксел в изображението на HiRISE ще даде най-доброто досега ограничение за реалния размер на 3I/ATLAS," пише Льоб.

"Всички се надяваме екипът на HiRISE да публикува кадрите възможно най-скоро."

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30060
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21207
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5418
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8984
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3736
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1857
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3632
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
37
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1799