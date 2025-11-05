Технология на учени от Нотингамския университет използва протеинова матрица за привличане на минерали от слюнката и изграждане на нов, по-устойчив защитен слой

2199 Снимка: iStock/Getty Images

Учени от Нотингамския университет, в сътрудничество с международни изследователи, направиха значителен пробив в денталната медицина, разработвайки иновативен гел на протеинова основа, който може да регенерира увредения зъбен емайл. Досега медицината не разполагаше със средство за възстановяване на този твърд външен защитен слой на зъбите, който се износва с времето.

Новият гел действа, като формира тънък слой върху зъба, който прониква в микропукнатините и увредените участъци. Този слой функционира като биологично "скеле", което активно привлича калциеви и фосфатни йони, налични в слюнката. По този начин се стимулира процес, наречен епитаксална минерализация, при който върху съществуващата зъбна тъкан се отлагат и организират нови минерални кристали. В резултат се образува нов слой, на практика идентичен с естествения емайл.

"Зъбният емайл има уникална структура, която защитава зъбите ни през целия живот. Нашият материал имитира естествения процес на формирането му, като насърчава растежа на кристали по интегриран и организиран начин и така възстановява архитектурата на здравия емайл", обяснява водещият автор д-р Абшар Хасан от Нотингамския университет.

Според Световната здравна организация близо 3,7 милиарда души по света страдат от орални заболявания, като ерозията на емайла е основен фактор за развитието на кариеси. Причините за нея са разнообразни - от консумация на киселинни и сладки храни до зъбен бруксизъм и агресивно миене на зъбите. Веднъж изгубен, емайлът не може да се възстанови по естествен път.

За да докажат ефективността на гела, изследователите са провели експерименти с извадени човешки кътници. Те са третирали зъбите с киселина, за да симулират различни степени на ерозия, след което са нанесли еднократно покритие от гела. Зъбите са били потопени в разтвор, имитиращ йонната среда на слюнката. В рамките на около 10 дни покритието е привлякло минерали и е формирало нов слой флуорапатитни нанокристали, които напълно са възпроизвели структурата и здравината на естествения емайл.

Последвалите тестове под електронен микроскоп и чрез наноиндентация са показали, че новообразуваният слой е неразличим от здравия емайл. Нещо повече - той е демонстрирал по-висока устойчивост при симулация на едногодишно износване от четка за зъби, дъвчене и киселинна атака.

"Изключително сме развълнувани, защото технологията е разработена с мисъл както за лекаря, така и за пациента. Тя е безопасна, прилага се лесно и бързо и има потенциал за масово производство", коментира проф. Алваро Мата, ръководител на катедрата по биомедицинско инженерство и биоматериали в университета. Той добавя, че е основана стартъп компанията Mintech-Bio, която работи за пускането на първия продукт на пазара още следващата година.

Все пак учените подчертават, че резултатите са предварителни, тъй като тестовете са проведени в лабораторни условия (ex vivo), а не в устната кухина на жив човек. Дългосрочната издръжливост на тънкия няколко микрометра слой също предстои да бъде изследвана. Въпреки това технологията представлява изключително обещаващ път към регенерация на зъбния емайл и може скоро да промени из основи денталната грижа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.