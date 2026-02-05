Изследователите все пак са се сдобили с ключови данни за топенето на вечнозамръзналия континент

Научна експедиция за изследване на бързо топящия се ледник Туейтс в Антарктида завърши с неочакван неуспех, след като основните измервателни уреди на екипа останаха блокирани дълбоко в леда. Мисията, следена отблизо от New York Times, имаше за цел да постави инструменти под т.нар. "ледник на Апокалипсиса", за да събира дългосрочни данни за океанските води, които подкопават ледника отдолу.

Площта на ледника Туейтс е 192,000 km² или по-голяма от площта на България, която е 110 994 km². Дебелината на ледника е между 800 и 1200 метра.

За да достигнат до морето под ледената покривка, учените пробиха отвор с диаметър около 30 сантиметра и дълбочина над 1000 метра, използвайки гореща вода. Процесът е изключително чувствителен към време - без непрекъснато нагряване отворът започва да замръзва отново в рамките на около 48 часа. Екипът разполагаше с много ограничен прозорец за работа, тъй като влошаване на времето щеше да направи евакуацията с хеликоптери невъзможна.

Макар че тестови инструменти успяват за кратко да достигнат водата под ледника и да бъдат извадени обратно, основното оборудване замръзва в леда, преди да стигне крайната си цел. Океанографът и инженерен ръководител на сондажа Кийт Макинсън определя момента като "съкрушителен", подчертавайки колко безмилостни са условията и ограниченията при подобни полярни експедиции.

Въпреки това мисията не е напразна. Данните от тестовите уреди представляват първите директни измервания, правени някога под основното тяло на ледника Туейтс. Те показват, че водите под него са по-топли и по-бързо течащи от очакваното - наблюдение, което подкрепя хипотезата, че океанът играе ключова роля в ускореното му топене.

Макар че събраната информация не може да замести планираните една-две години непрекъснати измервания, тя дава ценни насоки за бъдещи изследвания. Това е особено важно, тъй като евентуален колапс на Туейтс може да доведе до значително покачване на морското равнище и сериозни последици за крайбрежията по целия свят. Ръководителят на експедицията Уон Санг Ли подчертава, че мисията не е приключила, а напротив - получените резултати потвърждават, че именно това е мястото, където науката трябва да продължи, независимо от трудностите.

Очакваното количество лед от антарктическия ледник Туейтс, което ще се загуби през XXI век, вероятно ще доведе само до няколко сантиметра покачване на глобалното морско равнище. Според учени обаче истинската заплаха се крие в по-дългосрочен план. Моделите показват, че разпадането на ледника може рязко да се ускори през XXII и XXIII век, когато процесите на топене и нестабилност станат много по-интензивни.

Целият обем лед, съдържащ се в Туейтс, има потенциала в крайна сметка да допринесе за около 65 сантиметра покачване на световното морско равнище - стойност, която е повече от два пъти по-голяма от общото повишение, регистрирано до момента. Подобен сценарий би имал сериозни последици за крайбрежните региони по света, включително по-чести наводнения и загуба на суша.

В отговор на тези рискове някои изследователи вече обсъждат възможни инженерни намеси за стабилизиране на ледника. Тези идеи обаче са в много ранен етап на развитие, изключително скъпи са и към момента няма яснота дали биха били ефективни. Самите учени подчертават, че успехът на подобни интервенции остава силно несигурен, което прави наблюдението и разбирането на процесите в Туейтс още по-важни.

