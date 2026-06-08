Скафандрите им са разработени с помощта на легендарния моден бранд

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Италианската модна къща "Прада" (Prada) представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната, отбелязвайки навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с "Аксиом спейс" (Axiom Space) и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта.

"Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау", заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на "Прада", по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седейки до манекен, облечен в новия костюм.

Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на "Прада" в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията Artemis 4 (Artemis 4) на НАСА през 2028 г., отбелязва Ройтерс. Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания. Но "Прада" отиде "отвъд вдъхновението към реално партньорство" с развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, заяви Томай Сердари, професор по маркетинг в бизнес института "Стърн" към Нюйоркския университет.

Той посочи два фактора, които мотивират интереса на марката към космическата индустрия: получаване на достъп до заможни потребители, които обмислят космически пътувания, и свързване на марката с авангардното мислене. Компании от "Блу ориджин" (Blue Origin) на Джеф Безос до "Спейс екс" (SpaceX) на Илон Мъск се насочиха към космическия туризъм за богати.

"За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата", посочва Сердари. Според нея марки от ранга на "Луи Вюитон" (Louis Vuitton), "Ермес" (Hermes) и "Шанел" (Chanel) имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в модната индустрия в Космоса.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.