Проф. Герд Фалтингс от Института "Макс Планк" за математика в Бон, Германия, е лауреатът на Абеловата награда за 2026 г., обяви Анелин Ериксен, президент на Норвежката академия на науките и литературата. Изявлението на Ериксен бе излъчвано на живо на уеб сайта на Академията.

Най-престижната награда в света в областта на математиката се присъжда на Фалтингс за "въвеждането на мощни инструменти в аритметичната геометрия и за разрешаването на диофантовите уравнения на Мордел и Ланг ". Председателят на Абеловия комитет проф. Хелге Холден обяви аргументите на комитета за избора.

Наградата "Абел" е учредена от норвежкото правителство през 2002 г., управлява се от Норвежката академия на науките и се връчва всяка година. Сравнява се с Нобелова награда, която не се присъжда в областта на математиката. Другото престижно отличие в света на математиката е медалът Филдс, отреден за математици до 40-годишна възраст.

Герд Фалтингс е лауреатът на Филдсовия медал за 1986 г. Роден през 1954 г. в Гензелкирхен, Германия, в семейство на физик и химичка, той се занимава се от дете с математика. Първоначално смятал да се отдаде на физиката, но впоследствие избрал математиката, защото в нея "нещата или са верни, или - не, не е въпрос на мнение". Като ученик в гимназия "Макс Планк" печели две математически състезания. Завършва математика в университета на Мюнстер, където по-късно е асистент, следва работа в университета на Вупертал, където 28-годишен вече е преподавател. През 1983 г. решава уравнението на Мордел, което след това вече се нарича теорема на Фалтингс. За постижението си е отличен с наградата на Академията на науките и хуманитаристиката на Гьотинген. В края на 80-те години преподава в Принстън, САЩ. През 1994 г. се връща в Германия и се присъединява към Института Макс Планк. Фалтингс традиционно участва в срещите на изявени математици с млади учени на Хайделбергския лауреатски форум.

"Изненадан съм, не очаквах наградата", каза Фалтингс, който научи новината във видео разговор с Марит Вестергор, генерален секретар на Норвежката академия на науките и литературата. Той бе поканен за разговора, без да се научава с кого, в кабинет на свой колега в Института "Макс Планк" за математика. Остарявам и си мислех, че ми е минало времето за такива награди, но явно не е, каза математикът. Не съм свикнал да вечерям с крале, сега явно ще се наложи да наема смокинг, пошегува се той.

Фалтингс ще получи наградата на церемония в аулата на Университета на Осло на 26 май от норвежкия престолонаследник принц Хокон, а на следващия ден ще изнесе Абелова лекция в университета.

Японският математик проф. Масаки Кашивара от Университета на Киото спечели Абеловата награда за 2025 г.

