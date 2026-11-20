Изследователи от Технологичния университет в Делфт успяха да променят ядрения спин на единичен атом с помощта на сканиращ тунелен микроскоп

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Физици успяха да контролират магнитното състояние на атомно ядро в експеримент, който според досегашните теоретични разбирания не би трябвало да е възможен. Екип от Технологичния университет в Делфт, Нидерландия, промени посоката на ядрения спин на единичен атом с помощта на специално модифициран сканиращ тунелен микроскоп.

Откритието може да има важно значение за квантовите технологии. То показва възможност за управление на ядрения спин, без той да се обвързва силно с квантовото състояние на заобикалящата го среда. Това би могло да позволи създаването на по-стабилни кубити - основните градивни елементи на квантовите компютри.

За да се разбере значението на резултата, трябва да се разгледа едно от фундаменталните свойства на елементарните частици - спинът.

Той е квантова характеристика, свързана с ъгловия момент на частицата. Често се сравнява с въртенето на топка, но това е само приблизителна аналогия. Спинът не представлява реално механично въртене. Той има квантови стойности и определени направления.

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Електроните притежават спин, който има ключова роля за магнитните свойства на веществата. Именно поведението на електроните стои зад явления като намагнитването на предметите и формирането на магнитното поле на Земята.

Протоните и неутроните също имат собствен спин. Техните характеристики определят общия спин на атомното ядро. Той обаче е много по-труден за измерване и контролиране от този на електроните. Тази особеност има и предимство. Ядреният спин може да запазва квантовото си състояние много по-дълго. В предишно изследване от 2025 г. учени от Делфт установяват, че ядреният спин може да се запази около пет секунди. Това е приблизително 10 милиона пъти по-дълго от състоянието на електронния спин в същия атом.

Основното предизвикателство е ядрото да бъде манипулирано, без състоянието му да се смеси с това на електромагнитната среда около него.

През 2014 г. изследователи показват, че ядреният спин може да бъде контролиран чрез взаимодействието между електричното поле на атома и неговото ядро. Промяната в електромагнитната обвивка на атома предизвиква реакция в ядрото заради квантовата връзка между електрона и ядрото.

Подобен подход има и практически приложения. През 2026 г. учени от Сингапур използваха сходен принцип при създаването на изключително прецизен часовник, базиран на квантовия спин на ядро от лутеций.

В новия експеримент екипът от Делфт използва модифициран сканиращ тунелен микроскоп. Той генерира прецизно контролирано електромагнитно поле, с което учените въздействат върху атоми на титан-47.

Изследователите използват два сигнала с различни честоти. Първият работи в гигахерцовия диапазон и служи за наблюдение на електронния спин. Неговият резонанс съдържа информация и за състоянието на атомното ядро.

Вторият сигнал е в много по-ниския мегахерцов диапазон. Той преминава през честотите, при които се очаква ядрото на титана да реагира. Точно тук се появява изненадващият резултат. При промяната на честотата ядреният спин се обръща в две ясно определени точки - приблизително при 50 и 85 мегахерца.

Още по-необичайно е, че ефектът се запазва дори когато учените намаляват квантовото взаимодействие между електрона и ядрото десет пъти. Според досегашните модели това би трябвало да направи ядрото практически нечувствително към електрическите сигнали на микроскопа.

"Според нашето опростено разбиране това не би трябвало да се случва. Ядреният спин изобщо не би трябвало да реагира на електрическите сигнали от сканиращия тунелен микроскоп", обяснява Сандер Оте, ръководител на изследването и физик на кондензираната материя в Технологичния университет в Делфт.

Засега учените не могат да обяснят напълно как микроскопът успява да промени състоянието на атомното ядро. Една от възможните хипотези е, че методът създава осцилиращо магнитно поле в непосредствена близост до атома.

Ако механизмът бъде изяснен, откритието може да предложи нов начин за управление на ядрения спин, без той да се оплита силно с квантовото състояние на околната среда. Това е важно за разработването на квантови системи. Една от основните трудности пред тях е запазването на информацията в кубитите. Взаимодействието с околната среда може да доведе до декохерентност - загуба на квантовото състояние, което носи информацията.

Ядреният спин е обещаващ кандидат за създаването на по-устойчиви кубити именно заради способността си да запазва състоянието си значително по-дълго от електронния спин.

Изследването е публикувано в научното списание Nature Communications.

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