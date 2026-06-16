Засега липсват наблюдения, които да потвърдят математическия модел, предложен от учените

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Двама физици предлагат необичайна алтернатива на една от най-утвърдените идеи в съвременната астрофизика. Според ново изследване някои масивни звезди може да не завършват живота си като черни дупки, а да пораждат изцяло нови миниатюрни вселени.

Проучването е публикувано в списанието Physical Review D от Даниел Ямполски и Лучано Рецола от Университета "Гьоте" във Франкфурт.

Според общоприетите модели, когато много масивна звезда изчерпи ядреното си гориво, тя се срива под действието на собствената си гравитация и образува черна дупка. Това е обект с толкова силно гравитационно поле, че дори светлината не може да го напусне. Новата теория предлага различен сценарий.

Изследователите предполагат, че звездата може да достигне състояние, при което колапсът почти завършва, но е спрян от мощен натиск навън, породен от тъмна енергия. В резултат се формира стабилен обект, известен като гравизвезда.

Според авторите именно в ядрото на подобна гравизвезда може да възникне нова вселена.

"Големият взрив на зараждащата се вселена може да се случи, след като звездата вече е колабирала почти до точката на превръщане в черна дупка", обяснява Даниел Ямполски.

Концепцията за гравизвездите не е нова. Теоретично тези обекти съдържат ядро от тъмна енергия - загадъчната форма на енергия, за която учените смятат, че е отговорна за ускореното разширяване на Вселената и представлява около 68 процента от нейното общо енергийно съдържание.

Според модела на Ямполски и Рецола условията при формирането на гравизвезда наподобяват тези по време на Големия взрив. Тъмната енергия създава достатъчно силен натиск навън, за да противодейства на гравитацията и да предотврати окончателния колапс.

Така се достига равновесие между двете сили и обектът остава стабилен.

Учените подчертават, че теорията не отхвърля съществуването на черните дупки. Според тях те продължават да бъдат най-простото и естествено обяснение за съдбата на повечето колапсиращи масивни звезди.

"Търсенето на алтернативи на черните дупки не означава скептицизъм към тяхното съществуване", казва Лучано Рецола. "Като учени обаче трябва да подхождаме без предразсъдъци към неизвестното и да изследваме както общоприетите идеи, така и по-екзотичните възможности."

Той отбелязва, че историята на науката многократно е показвала как хипотези, смятани първоначално за необичайни, по-късно се превръщат в част от научния консенсус.

Засега теорията остава чисто математически модел. Липсват наблюдения, които да потвърдят съществуването на гравизвезди или на нововъзникващи вселени в техните ядра. Въпреки това изследването предлага интригуваща възможност за това какво може да се случва в едни от най-екстремните обекти във Вселената.

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