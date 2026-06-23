Очаква се събраните данни да помогнат за по-доброто разбиране на начина, по който се раждат звездите и планетните системи в нашата галактика

367 Снимка: ESA/Webb, NASA & CSA, T. Megeath, M. Zamani (ESA/Webb) Acknowledgement: M. H. Özsaraç

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне една от най-активните области на звездообразуване в нашата галактика. Новото изображение разкрива в изключителни детайли гигантския молекулярен облак Орион A, който се намира на около 1300 светлинни години от Земята.

Снимката беше публикувана като "Изображение на месеца" на телескопа и демонстрира възможностите на най-мощната космическа обсерватория, създавана досега. От началото на научната си мисия през 2022 година "Джеймс Уеб" предоставя безпрецедентен поглед към най-отдалечените и най-скритите структури във Вселената.

Вижте снимки на мъглявината Орион >> >> >>

Орион A е една от най-големите и най-близките до Земята молекулярни облачни структури. Тя се намира южно от Пояса на Орион и представлява огромен облак от газ и прах с дължина около 290 светлинни години.

Регионът е част от по-големия комплекс молекулярни облаци в съзвездието Орион и се смята за истинска "звездна люлка". Астрономите изчисляват, че само през последните няколко милиона години в него са се формирали около 3000 звездни обекта.

В облака се намират и множество млади протозвезди, заобиколени от дискове от газ и прах. Именно от тези структури впоследствие се формират планети. Затова наблюдението на райони като Орион A е от ключово значение за разбирането на процесите, довели до създаването на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години.

Новото изображение показва сложната структура на облака и позволява на учените да проследят взаимодействието между газа, праха и младите звезди с точност, която досега беше недостижима. Очаква се събраните данни да помогнат за по-доброто разбиране на начина, по който се раждат звездите и планетните системи в нашата галактика.

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