Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне една от най-активните области на звездообразуване в нашата галактика. Новото изображение разкрива в изключителни детайли гигантския молекулярен облак Орион A, който се намира на около 1300 светлинни години от Земята.

NASA

Снимката беше публикувана като "Изображение на месеца" на телескопа и демонстрира възможностите на най-мощната космическа обсерватория, създавана досега. От началото на научната си мисия през 2022 година "Джеймс Уеб" предоставя безпрецедентен поглед към най-отдалечените и най-скритите структури във Вселената.

Вижте снимки на мъглявината Орион >> >> >>

Орион A е една от най-големите и най-близките до Земята молекулярни облачни структури. Тя се намира южно от Пояса на Орион и представлява огромен облак от газ и прах с дължина около 290 светлинни години.

Регионът е част от по-големия комплекс молекулярни облаци в съзвездието Орион и се смята за истинска "звездна люлка". Астрономите изчисляват, че само през последните няколко милиона години в него са се формирали около 3000 звездни обекта.

В облака се намират и множество млади протозвезди, заобиколени от дискове от газ и прах. Именно от тези структури впоследствие се формират планети. Затова наблюдението на райони като Орион A е от ключово значение за разбирането на процесите, довели до създаването на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години.

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне раждането на звезда
Виж още Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне раждането на звезда

Новото изображение показва сложната структура на облака и позволява на учените да проследят взаимодействието между газа, праха и младите звезди с точност, която досега беше недостижима. Очаква се събраните данни да помогнат за по-доброто разбиране на начина, по който се раждат звездите и планетните системи в нашата галактика.

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