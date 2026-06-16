Дебатът за или против подобрените хора ще става все по-важен. Рискът от нежелани странични ефекти обаче не е изчезнал

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Учени предупреждават, че най-новите експерименти с редактиране на човешки ембриони могат да "отворят вратата" към по-широки и спорни приложения, включително т.нар. генетични подобрения на хора.

Темата отново излиза на преден план, след като екип, ръководен от генетика от Колумбийския университет Дитер Егли, публикува ново изследване. В него учените използват техника, наречена base editing, за промяна на два геномни участъка в човешки зиготи в най-ранен стадий на развитие.

Технологията идва на фона на продължаващия спор около редактирането на човешки ембриони чрез CRISPR. Дебатът се засили след случая с китайския учен Хъ Цзянкуй, който преди години предизвика международен скандал, след като създаде първите генетично редактирани деца.

Новият подход, base editing, прави малки промени в една ДНК верига, вместо да изрязва цели участъци. Според авторите целта не е създаване на терапия, а демонстрация, че методът може да работи в ембриони с по-малък риск от увреждания, наблюдавани при по-ранни CRISPR експерименти.

Изследването е свързано и с компанията Nucleus Genomics, която се занимава със скрининг на ембриони при ин витро процедури. Фирмата вече е обект на критики заради своите твърдения в областта.

Резултатите обаче не са еднозначни. Част от ембрионите показват т.нар. мозаицизъм. Това означава, че клетките имат различни генетични изменения. Според експерти това може да доведе до здравословни проблеми, ако ембрионите се развият до раждане.

Професор от университета Уейк Форест Ана Илтис коментира пред "Ню Йорк Таймс", че "е възможно някои от потенциално вредните ефекти да не се проявят до след раждането".

В същото време други учени виждат в работата потенциален научен напредък. Заместник-изпълнителният директор на Nucleus Genomics Нейтън Треф заявява, че "има още работа, преди да се стигне до такъв етап, но това изследване ни доближава".

Генетикът от Калифорнийския университет в Бъркли, Фьодор Урнов определя подхода като опасен. Той казва: "Това, което наистина правят, е да предоставят на "подобрителите на бебета" ръководство за действия отвъд етичните граници".

Самото изследване засега не е преминало през пълна научна рецензия, но вече подновява дебата за границите на генетичната намеса при човешкия ембрион. Според част от специалистите липсата на строга регулация в САЩ може да доведе до нови спорни експерименти в областта.

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