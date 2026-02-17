Обектът в центъра на Млечния път може да не е черна дупка
Теорията се опитва да обясни предполагаемия галактическият ореол от тъмна материя
От десетилетия астрономите приемат, че в сърцето на нашата галактика се намира свръхмасивна черна дупка, известната като Стрелец А* (Sagittarius A*). Изследванията сочат, че обектът има маса около четири милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Ново проучване обаче поставя под въпрос тази дългогодишна представа.
Изследването, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предлага алтернативна хипотеза - вместо черна дупка, в центъра на Млечния път може да има изключително плътен "сгъстък" от тъмна материя.
Тъмната материя е хипотетична форма на материя, за която се смята, че съставлява около 85% от масата във Вселената. Тя не излъчва светлина и не може да бъде наблюдавана директно, но присъствието ѝ се извежда от гравитационните ѝ ефекти - например от факта, че видимата материя в галактиките не би била достатъчна, за да ги задържи гравитационно "сглобени" при наблюдаваните скорости на въртене.
Според новия модел, ако тъмната материя е изградена от частици, наречени фермиони, тя може да образува много по-компактно и плътно ядро в центъра на галактиката, вместо обичайния разпръснат "ореол". Изследователите твърдят, че подобен фермионен сгъстък би могъл да възпроизведе наблюдаваните гравитационни ефекти, включително орбитите на т.нар. S-звезди - бързо движещи се звезди, които обикалят около галактическия център със скорости от хиляди километри в секунда.
Моделът може също да обясни явлението "Кеплеров спад" - намаляването на скоростите на звездите в периферията на Млечния път - чрез комбинация от плътното централно ядро и обширния ореол от тъмна материя, който обгръща галактиката.
Съавторът Карлос Аргуелес от Института по астрофизика в Ла Плата заявява, че идеята не просто заменя черната дупка с друг тъмен обект, а предполага, че централният масивен обект и галактическият ореол от тъмна материя са проявления на една и съща непрекъсната субстанция.
Един от ключовите въпроси е как тази хипотеза се съвместява със знаковото изображение на Event Horizon Telescope от 2022 г., което показа "сянката" на Стрелец А*. Според авторите на изследването, плътното ядро от тъмна материя би могло да изкривява светлината по сходен начин, създавайки тъмна централна зона, заобиколена от ярък пръстен - ефект, подобен на този, очакван при черна дупка.
Въпреки провокативния характер на теорията, научният консенсус засега остава в полза на свръхмасивната черна дупка. Бъдещи наблюдения, насочени към откриване на специфични "подписи" на черните дупки, могат да помогнат да се потвърди или отхвърли новата хипотеза.