Джън Ю вече има публикации в Nature Energy, Science и Journal of the American Chemical Society

Една от най-обещаващите млади китайски изследователки в областта на химичното инженерство, Джън Ю, е напуснала Масачузетския технологичен институт (MIT), за да продължи кариерата си в Пекинския университет.

След като наскоро завърши постдокторската си специализация по биоелектроника в САЩ, Джън вече е назначена за асистент-професор в Колежа по химия и молекулярно инженерство на Пекинския университет. Там тя ще развива изследвания върху носими и имплантируеми електронни устройства, включително "умни" превръзки, предназначени за мониторинг на здравословното състояние на пациентите.

Научната работа на Джън Ю е фокусирана върху разработването на специални материали, които позволяват на електронните устройства да интерпретират биологичните сигнали, изпращани от човешкото тяло. Тези технологии са ключови за бъдещето на персонализираната медицина и интеграцията между биология и електроника.

Джън завършва бакалавърското си образование в университета Нанкай в Тиендзин през 2017 г., след което заминава за САЩ, където защитава докторска степен в Станфордския университет. Там тя работи под ръководството на проф. Джънън Бао - световноизвестен химичен инженер, известна с пионерските си изследвания във флексибилната електроника и електронната "кожа".

През последните три години Джън е изследовател в MIT, където през 2022 г. е избрана за програмата "Rising Stars" в областта на химичното инженерство - престижно признание за млади учени с изключителен потенциал.

През 2023 г. докторската ѝ дисертация получава награда за млади химици, присъждана от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) със спонсорството на химическия гигант Solvay. Научните ѝ публикации се появяват в някои от най-авторитетните списания в света, включително Nature Energy, Science и Journal of the American Chemical Society.

Сред отличията ѝ са и награда за изключителни постижения в полимерните изследвания от Американското химическо дружество, както и стипендия за научни пътувания от Американския институт на химичните инженери.

Завръщането на Джън Ю е част от по-широка тенденция: водещи китайски изследователски институции все по-често привличат млади учени, обучени и утвърдени в елитни западни университети.

Сред последните примери са Сие Джънфей - изследовател на ваксини срещу ХИВ от Харвард, който през октомври се присъедини към Държавната ключова лаборатория по вирусология и биобезопасност в Уханския университет, както и ядреният физик Лиу Чан, който напусна Лабораторията по плазмена физика в Принстън, за да започне работа в Пекинския университет по изследвания в областта на ядрената синтеза.

Тези случаи подчертават засилващия се "обратен мозъчен поток" към Китай - процес, който променя глобалния баланс в научните изследвания и високите технологии.

