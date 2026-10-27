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Светът се движи към глобално затопляне с 2,8°C до края на века, а ограничаването му до 1,5°C спрямо прединдустриалните нива вече изглежда невъзможно без временно надхвърляне на тази граница. Това предупреждава ООН в най-новия си доклад за разликата между очакваните емисии и необходимите съкращения, цитиран от New Scientist.

Въпреки десетилетията предупреждения от учените, глобалните емисии на парникови газове все още не намаляват достатъчно бързо. Правителствата не предприемат мерки в необходимия мащаб, за да декарбонизират икономиките си и да ограничат повишаването на температурите.

Според доклада дори ако всички държави изпълнят поетите си климатични ангажименти, светът ще се затопли с около 2,1°C до 2100 г. Това е по-лоша прогноза спрямо миналогодишната оценка от 1,9°C. Сред основните причини за промяната е оттеглянето на САЩ от международния климатичен процес на ООН.

Според анализа единственият оставащ сценарий за връщане към затопляне от 1,5°C до края на века включва първоначално надхвърляне на тази граница, последвано от мащабно охлаждане на планетата през втората половина на века.

При най-оптимистичния вариант глобалните температури ще достигнат пик от 1,7 до 1,8°C, след което ще започнат да спадат. Вероятността светът да се върне до 1,5°C до 2100 г. обаче е едва 50%. За да се постигне този резултат, емисиите трябва да намалеят с 18% до 2030 г., с 45% до 2035 г. и с 69% до 2040 г. спрямо нивата от 2025 г. Настоящите климатични обещания са далеч от тези цели. Според доклада те предвиждат намаление на емисиите с едва 5 до 8% до 2030 г. и с 11 до 15% до 2035 г.

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Сценарият за временно надхвърляне на границата разчита и на технологии за отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата, както и на други методи за охлаждане. Те трябва да помогнат за понижаване на температурите след 2050 г.

Много учени обаче поставят под съмнение дали този сценарий е реалистичен както от технологична, така и от политическа гледна точка. Необходимите съкращения на емисиите са изключително големи, а технологиите за последващо охлаждане все още не са доказали, че могат да действат в необходимия мащаб.

"Не знаем дали можем да надхвърлим границата и след това да се върнем под нея", казва Боб Уотсън, почетен професор в Университета на Източна Англия и бивш председател на Междуправителствения комитет по изменение на климата.

"Не знаем дали някоя от тези технологии е реална. Когато хората приемат, че можем да постигнем целите от 1,5 или 2°C, като първо ги надхвърлим, а след това се върнем под тях, мисля, че живеят в свят на фантазии", предупреждава той.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призовава държавите да не се отказват от целта. "Временното надхвърляне не е капитулация. Все още можем да го направим възможно най-малко и краткотрайно и да върнем температурите под 1,5 градуса до края на века", заяви той.

Според Йоери Рогел от Имперския колеж в Лондон надхвърлянето трябва да се разглежда като провал, който светът се опитва да поправи, а не като причина да се приеме по-висока температурна граница.

Той предупреждава, че замяната на целта от 1,5°C с по-висока граница от 2 или 2,5°C би оставила уязвимите и бедните общности изложени на по-големи рискове. Затова според него дори когато най-амбициозната цел изглежда недостижима, усилията трябва да бъдат насочени към ограничаване на затоплянето възможно най-близо до нея.

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