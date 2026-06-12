Според гръцките изследователи затоплянето на морската вода, свързано с климатичните промени, прави гръцките води все по-гостоприемни за този вид, който произхожда от Тихоокеанския регион

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Сребристобузестата риба балон, токсична риба от семейство балонови, която досега се е срещала основно във водите около Южна Гърция, е разширила ареала си в Егейско море и вече обитава зони около Атина и Централна Гърция, съобщават гръцки учени, цитирани от електронното издание на в. "Катимерини".

По данни на учените отровната риба наскоро е била регистрирана в Южния Евбейски залив и по части от крайбрежието на полуостров Атика, включително в районите на Палея Фокая, Саронида и Варкиза, добавя БТА.

"Вече сме регистрирали малки индивиди лагосефалус в райони като Бурзи, Лефканди и Еретрия (по западното крайбрежие на остров Евия), в допълнение към плажовете в Атика", споделя морският биолог и докторант в Университета на Тесалия Димитрис Пафрас пред "Катимерини".

По думите му разширяването на ареала на сребристобузестата риба балон отразява по-широки промени в околната среда. "Когато един вид намери храна, подходящи температури, репродуктивен успех и малко врагове, разпространението му не е изненадващо, а очакван екологичен резултат", отбелязва Пафрас.

Според гръцките изследователи затоплянето на морската вода, свързано с климатичните промени, прави гръцките води все по-гостоприемни за този вид, който произхожда от Тихоокеанския регион.

Учените също така предупреждават, че този вид риби са доста опасни, тъй като мощните им зъби могат да повредят рибарски мрежи и въдици, причинявайки загуби за професионалните рибари. Освен това този вид риба балон се храни с други риби, ракообразни, мекотели и главоноги, което потенциално може да наруши местните морски екосистеми.

Сребристобузестата риба балон е опасна и за хората при консумация поради силния невротоксин тетродотоксин, който се съдържа в тялото ѝ и не може да бъде премахнат дори след термична обработка.

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