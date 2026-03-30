Компанията OpenAI се сблъсква с нарастващи трудности в опитите си да изгради мащабна инфраструктура от центрове за данни, необходима за развитието на нейните модели за изкуствен интелект.

През януари 2025 г., ден след второто встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп, водещи фигури от AI индустрията се събраха в Овалния кабинет, за да обявят мащабната инициатива "Старгейт" - сделка за 500 милиарда долара за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман тогава заяви, че "за да бъде изграден AGI тук, нямаше да можем да го направим без Вас, г-н Президент".

Компанията обяви незабавен ангажимент за инвестиции от 100 милиарда долара, което предизвика съмнения дали разполага с необходимото финансиране. Критики отправи и Илон Мъск, основател на конкурентната компания xAI.

Повече от година по-късно OpenAI значително редуцира плановете си. Първоначално обявените разходи от 1,4 трилиона долара за AI инфраструктура до края на десетилетието вече са намалени до около 600 милиарда долара. Паралелно с това ръководството се стреми да ограничи странични проекти и да се фокусира върху корпоративни решения и разработка на софтуер - области, които могат да донесат по-бързи приходи.

Компанията се оказва в сложна ситуация. От една страна, липсата на достатъчно изчислителна мощ може да я постави в неизгодна позиция спрямо конкуренцията. От друга - инвестициите в нови центрове за данни могат допълнително да увеличат разходите и да отблъснат инвеститорите, особено в контекста на очаквано първично публично предлагане.

"OpenAI осъзна, че пазарът не оценява безразсъдния подход към растежа и разходите", коментира главният изпълнителен директор на Futurum Group Даниел Нюман. "Пазарът иска да вижда приходи, които оправдават разходите. Промяната е насочена към по-голяма финансова дисциплина."

По данни на CNBC, OpenAI все още не притежава собствени центрове за данни и разчита на облачна инфраструктура от компании като Oracle, Microsoft и Amazon. Опитите за изграждане на собствени мощности също срещат сериозни предизвикателства.

Планът за инвестиция от 100 милиарда долара от страна на производителя на чипове Nvidia, който предвижда изграждане на капацитет от 10 гигавата, остава несигурен. Главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг наскоро призна, че тази сума е по-скоро ориентировъчна, като допълни, че последната инвестиция от 30 милиарда долара може да бъде финалната преди евентуалното излизане на OpenAI на борсата.

Дори при намалени мащаби, изграждането на подобна инфраструктура остава трудно. Според професора по инженерство от Вирджинския технологичен институт Уалид Саад, създаването на център за данни с капацитет от един гигават може да отнеме между три и десет години. В същото време OpenAI твърди, че първият подобен обект може да бъде готов още до края на годината.

"Има регулации, разрешителни, различни процеси в зависимост от локацията. Това са фактори, които не могат да бъдат контролирани", посочва Саад.

Инвеститорите следят внимателно развитието на компанията на фона на високите разходи. "Те изградиха впечатляваща история на растеж, но оттук нататък нищо няма да бъде лесно", казва Нюман. "Заради високата структура на разходите, пътят към печалба ще бъде подложен на сериозен контрол на всяка стъпка."

