Изследователите представиха доказателство, според което сложността на операцията има точен показател от 2,25

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OpenAI обяви нов математически резултат, който може да сложи край на десетилетен спор в теоретичната информатика. Изследователите твърдят, че са установили точната изчислителна сложност на умножението на квадратни матрици. Според тях тя се описва с показател 2,25, или 9/4.

В публикация от 24 ноември, озаглавена "The matrix multiplication exponent is nine fourths", екипът представя доказателства за съвпадащи горна и долна граница на сложността. Твърдението важи за квадратни матрици над произволно поле - математическа структура, която обобщава различни системи от числа.

Проблемът е сред дългогодишните предизвикателства в теоретичната информатика. Той е свързан с въпроса колко минимални аритметични операции са необходими за умножаването на две големи квадратни матрици.

Сложността на тази операция се обозначава с гръцката буква омега (ω). При стандартния метод умножението на две матрици с размери n на n изисква приблизително n³ операции. Колкото по-нисък е показателят, толкова по-малко операции са теоретично необходими при увеличаване на размерите.

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Основният принос на новата работа е доказването на долна граница от 2,25. Според авторите всяко изчисление на произведението на две квадратни матрици с размер n, където n е поне 2, изисква минимум половината от n на степен 9/4, закръглена нагоре, на определен тип операции - умножения или деления, при които се използват несамостоятелни от скаларни стойности елементи.

Изследователите разглеждат и геометричната гранична рангова характеристика на тензора за умножение на квадратни матрици. Според тях тя има долна граница от n на степен 9/4, а асимптотичният ранг достига същата стойност.

Тези резултати са важни, защото определят не само колко бързо може да бъде извършено умножението при даден алгоритъм, но и каква е теоретичната минимална изчислителна цена на операцията.

Работата стъпва върху десетилетия изследвания. През 1969 г. математикът Фолкер Щрасен показва, че две матрици с размер 2 на 2 могат да бъдат умножени със седем операции вместо с традиционните осем. Рекурсивният му метод намалява показателя на сложността от 3 до приблизително 2,807.

След това редица изследователи продължават да подобряват теоретичните граници. На 2 октомври OpenAI публикува по-ранна разработка, с която установява горна граница от 2,25 за комплексните числа. Новото изследване надгражда този резултат и претендира, че доказва и съответната долна граница.

Съществена част от новата публикация е използването на Lean - система за формализиране на математически доказателства. Тя позволява математическите твърдения да бъдат представени във формален вид и проверени от компютър. Така може да се установи дали всяка стъпка от доказателството следва логически от предходните твърдения и заложените допускания.

OpenAI е публикувала и съпътстваща документация за формализацията. Тя обхваща показателя на сложността при умножение на квадратни матрици и свързани математически резултати. Друга научна разработка, посветена на евклидовата геометрия в асимптотичния спектър на тензорите, предоставя геометричната основа за доказването на новата долна граница.

Важно е да се отбележи, че откритието се отнася до теоретичната изчислителна сложност. То не означава, че съществуващите процесори или видеокарти вече могат да умножават матрици по-бързо в реални приложения. Става дума за броя математически операции, необходими в идеализиран изчислителен модел, а не за измерена скорост на физически хардуер.

Публикацията на OpenAI засега е предварителна научна работа и предстои да бъде разгледана от по-широката математическа общност. Ако твърденията издържат на независима проверка, резултатът ще представлява значителен напредък в изследването на изчислителната сложност.

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