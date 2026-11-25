OpenAI твърди, че е решена десетилетна математическа загадка за умножението на матрици
Изследователите представиха доказателство, според което сложността на операцията има точен показател от 2,25
OpenAI обяви нов математически резултат, който може да сложи край на десетилетен спор в теоретичната информатика. Изследователите твърдят, че са установили точната изчислителна сложност на умножението на квадратни матрици. Според тях тя се описва с показател 2,25, или 9/4.
Изкуственият интелект
В публикация от 24 ноември, озаглавена "The matrix multiplication exponent is nine fourths", екипът представя доказателства за съвпадащи горна и долна граница на сложността. Твърдението важи за квадратни матрици над произволно поле - математическа структура, която обобщава различни системи от числа.
Проблемът е сред дългогодишните предизвикателства в теоретичната информатика. Той е свързан с въпроса колко минимални аритметични операции са необходими за умножаването на две големи квадратни матрици.
Сложността на тази операция се обозначава с гръцката буква омега (ω). При стандартния метод умножението на две матрици с размери n на n изисква приблизително n³ операции. Колкото по-нисък е показателят, толкова по-малко операции са теоретично необходими при увеличаване на размерите.
Основният принос на новата работа е доказването на долна граница от 2,25. Според авторите всяко изчисление на произведението на две квадратни матрици с размер n, където n е поне 2, изисква минимум половината от n на степен 9/4, закръглена нагоре, на определен тип операции - умножения или деления, при които се използват несамостоятелни от скаларни стойности елементи.
Изследователите разглеждат и геометричната гранична рангова характеристика на тензора за умножение на квадратни матрици. Според тях тя има долна граница от n на степен 9/4, а асимптотичният ранг достига същата стойност.
Тези резултати са важни, защото определят не само колко бързо може да бъде извършено умножението при даден алгоритъм, но и каква е теоретичната минимална изчислителна цена на операцията.
Работата стъпва върху десетилетия изследвания. През 1969 г. математикът Фолкер Щрасен показва, че две матрици с размер 2 на 2 могат да бъдат умножени със седем операции вместо с традиционните осем. Рекурсивният му метод намалява показателя на сложността от 3 до приблизително 2,807.
След това редица изследователи продължават да подобряват теоретичните граници. На 2 октомври OpenAI публикува по-ранна разработка, с която установява горна граница от 2,25 за комплексните числа. Новото изследване надгражда този резултат и претендира, че доказва и съответната долна граница.
Съществена част от новата публикация е използването на Lean - система за формализиране на математически доказателства. Тя позволява математическите твърдения да бъдат представени във формален вид и проверени от компютър. Така може да се установи дали всяка стъпка от доказателството следва логически от предходните твърдения и заложените допускания.
OpenAI е публикувала и съпътстваща документация за формализацията. Тя обхваща показателя на сложността при умножение на квадратни матрици и свързани математически резултати. Друга научна разработка, посветена на евклидовата геометрия в асимптотичния спектър на тензорите, предоставя геометричната основа за доказването на новата долна граница.
Важно е да се отбележи, че откритието се отнася до теоретичната изчислителна сложност. То не означава, че съществуващите процесори или видеокарти вече могат да умножават матрици по-бързо в реални приложения. Става дума за броя математически операции, необходими в идеализиран изчислителен модел, а не за измерена скорост на физически хардуер.
Публикацията на OpenAI засега е предварителна научна работа и предстои да бъде разгледана от по-широката математическа общност. Ако твърденията издържат на независима проверка, резултатът ще представлява значителен напредък в изследването на изчислителната сложност.