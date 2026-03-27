174 Снимка: AP/БТА

Американската компания OpenAI е спряла за неопределено време плановете си за разработване на "еротичен режим" за ChatGPT. Информацията идва от публикация на Financial Times, според която проектът няма ясен срок за реализация.

Идеята за т.нар. "adult mode" беше представена от главния изпълнителен директор Сам Алтман още през октомври и предизвика сериозни критики както от външни организации, така и от вътрешни представители на компанията. По време на среща през януари между ръководството и съветници на OpenAI се стигна до напрежение, като един от участниците предупреди, че компанията може да създаде "секси коуч за самоубийства".

На фона на критиките пускането на функцията беше отлагано неколкократно, а към момента няма информация дали изобщо ще бъде реализирана. От OpenAI коментират единствено, че "нямат какво да добавят".

Решението е част от по-широка промяна в стратегията на компанията. Само през последната седмица OpenAI се отказа и от други инициативи. Сред тях е функцията Instant Checkout, която трябваше да превърне ChatGPT в платформа за онлайн пазаруване, както и проектът Sora - инструмент за генериране на видео чрез изкуствен интелект.

Промените идват след информации за сериозно преструктуриране, насочено към ограничаване на страничните проекти и фокус върху основни направления като корпоративни услуги и инструменти за програмисти.

Анализатори свързват тази стратегия и със засилващата се конкуренция. Компанията Anthropic активно развива продукти за бизнес и разработчици и успява да привлича клиенти в този сегмент.

Паралелно с това OpenAI засилва позициите си в държавния сектор. Наскоро компанията обяви договор на стойност 200 милиона долара с Министерството на отбраната на САЩ, докато Anthropic е въвлечена в правен спор със същата институция.

На този фон развитието на изкуствения интелект изглежда се отдалечава от развлекателни и спорни приложения и се насочва към по-практични и стратегически области като бизнес услуги, програмиране и отбрана.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.