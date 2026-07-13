Международен екип от изследователи е открил убедителни доказателства за наличието на мощно магнитно поле около далечна екзопланета (планета извън Слънчевата система), предаде Синхуа, позовавайки се на изявление на Университета в Тел Авив, Израел.

Изследването, публикувано в сп. "Сайънс", предоставя най-убедителните досега доказателства, че магнитното поле на екзопланета може да оказва пряко влияние върху нейната звезда, добавя БТА.

Във фокуса на изследването е GJ 436 b - екзопланета с размерите на Нептун, която орбитира много близо до своята звезда. След анализ на 16 години наблюдения учените са открили периодични колебания в ултравиолетовото излъчване на звездата, синхронизирани с орбитата на планетата. Това показва наличието на взаимодействие между магнитното поле на планетата и звездата.

Телескопът Subaru откри нови екзопланета и кафяво джудже по нова програма
Виж още Телескопът Subaru откри нови екзопланета и кафяво джудже по нова програма

С помощта на компютърни модели изследователите са изчислили, че магнитното поле на екзопланетата GJ 436 b може да е между 2,3 и 27 пъти по-силно от това на Юпитер - най-силното планетарно магнитно поле в Слънчевата система.

Учените окачествяват откритието като пробив, тъй като магнитните полета около екзопланетите са изключително трудни за откриване.

Изследователите допълват, че откритието може да предложи нов начин за изучаване на далечни светове.

То също така може да задълбочи разбирането за ролята, която магнитните полета могат да играят в защитата на планетарните атмосфери и поддържането на условия, благоприятни за живот.

ИЗБРАНО
Доброволци гонили пастрока на Наталия във варненско село, но той успял да избяга Днес
Доброволци гонили пастрока на Наталия във варненско село, но той успял да избяга
52021
Отиде си звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл Лайф
Отиде си звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл
14142
Скандалът се задълбочава: Решението да се пощади нападателят на САЩ е взето еднолично Корнер
Скандалът се задълбочава: Решението да се пощади нападателят на САЩ е взето еднолично
14601
Инж. Любомир Качамаков: За пътната инфраструктура държавата има нужда от частен капитал Бизнес
Инж. Любомир Качамаков: За пътната инфраструктура държавата има нужда от частен капитал
11214
Учени твърдят, че Омировата Итака не е била остров Impressio
Учени твърдят, че Омировата Итака не е била остров
1236
35,50 евро за две топки сладолед на Слънчев бряг, какво е обяснението Trip
35,50 евро за две топки сладолед на Слънчев бряг, какво е обяснението
25840
Има ли значение в кой момент от деня ядем сирене Вкусотии
Има ли значение в кой момент от деня ядем сирене
2953
Астролог посочи кои зодии не могат без активна почивка Zodiac
Астролог посочи кои зодии не могат без активна почивка
4052
Горещините идват и у нас през седмицата, с температури до 38 градуса Времето
Горещините идват и у нас през седмицата, с температури до 38 градуса
11551