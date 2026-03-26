Междузвездният обект 3I/ATLAS, който наскоро премина през вътрешната част на Слънчевата система, привлича вниманието на учените с необичайния си химичен състав. Нови изследвания показват висока концентрация на деутерий - стабилен изотоп на водорода, който играе ключова роля в ядрените синтезни реакции.

Темата беше акцентирана и от астронома от Харвард Ави Льоб, известен с по-нестандартните си хипотези за извънземни технологии. Той се позовава на две научни публикации, които все още не са преминали през пълна рецензия, но сочат "неочаквано високо" съотношение на деутерий спрямо водород в състава на обекта.

Едното изследване, базирано на данни от телескопа "Джеймс Уеб", анализира спектроскопски наблюдения в близкия инфрачервен диапазон. Учените откриват редки деутерирани органични молекули в метана, отделян от обекта - явление, което почти не се наблюдава при други междузвездни тела.

Според авторите на изследването това може да се обясни с формиране в изключително студена среда, вероятно в протопланетен диск около древна звездна система. Те заключават, че 3I/ATLAS е възникнал при условия, коренно различни от тези в нашата Слънчева система.

Второ проучване достига до сходни изводи, като установява, че водата в обекта съдържа деутерий в количества, многократно по-високи от тези в познатите комети. Това предполага формиране при температури под 30 келвина и в ранните етапи от развитието на галактиката - преди около 10-12 милиарда години.

И двете изследвания подкрепят тезата, че 3I/ATLAS може да е значително по-стар дори от Слънцето и представлява "запазен фрагмент от древна планетна система".

Въпреки това Ави Льоб поставя под въпрос напълно естествения произход на наблюдаваните характеристики. "Тъй като деутерият е гориво за ядрен синтез, възниква въпросът дали неговото свръхизобилие не може да е технологичен признак", коментира той, оставяйки отворена възможността за по-спекулативни интерпретации.

Засега научната общност остава предпазлива, като повечето изследователи подкрепят естествените обяснения за произхода на обекта, въпреки интригуващите му характеристики.

