Откриха огромно поле от загадъчни многоъгълни структури на Марс
Според учените подобни многоъгълни структури са напукана кал
Марсоходът "Кьюриосити" на НАСА откри необичайно поле от многоъгълни образувания на Марс, което впечатли учените с мащабите си. Според изследователите подобна структура е наблюдавана и преди на Червената планета, но никога не е покривала толкова обширен район.
NASA
Вижте снимките на структурите >> >> >>
Откритието е направено в долина, наречена Вале Гранде, където повърхността е осеяна с шестоъгълни и подобни на пчелна пита форми с размер между 5 и 10 сантиметра.
"Видели сме много впечатляващи пейзажи през очите на "Кьюриосити", но това море от полигони буквално ни остави без думи", заяви ръководителят на научния екип Ашвин Васавада от Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА.
По думите му учените вече анализират формата и химичния състав на структурите с надеждата да разберат как са се образували.
"Кьюриосити" достига района, докато изследва склоновете на планината Маунт Шарп, висока близо 5 километра. Марсоходът работи на Марс от 2012 г., а панорамното изображение на новото откритие е съставено от 340 снимки, заснети на 19 юни с камерата Mastcam.
Според учените подобни многоъгълни структури на Марс най-често представляват напукана кал. Те могат да се образуват, когато водата се изпари и седиментите се свият, но е възможно да са резултат и от силните температурни колебания на планетата.
Изследването на тези образувания може да даде нови сведения за геоложката история на Марс и за ролята, която течащата вода е играла при оформянето на неговата повърхност преди милиарди години.