Подобни почти невидими галактики могат да помогнат на учените да разберат по-добре как работи тъмната материя

1302 Снимка: NASA, ESA, Dayi Li (UToronto); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Астрономи са открили изключително необичайна галактика, която изглежда е почти изцяло изградена от тъмна материя - загадъчната субстанция, която не излъчва светлина, но доминира масата на Вселената. Наблюдението е направено с помощта на космическия телескоп "Хъбъл" и показва обект, който е поне 99,9% тъмна материя, което го прави почти невидим.

Новият обект, наречен CDG-2, се намира на около 300 милиона светлинни години от Земята. Той е сред най-силно доминираните от тъмна материя галактики, наблюдавани досега.

Астрономите от години търсят така наречените "тъмни галактики" - хипотетични структури, съдържащи много малко или никакви звезди. CDG-2 може да е една от най-близките до тази концепция.

Според астрофизика Дей Ли от Университета в Торонто обектът е "почти тъмна галактика" - изключително слаб и труден за наблюдение, но важен, защото показва, че такива структури вероятно съществуват.

За да открият обекта, учените комбинират наблюдения от три различни телескопа - "Хъбъл", "Евклид" и телескопът "Субару". Те търсят глобуларни купове - компактни групи от много стари звезди. Тези купове често се задържат заедно благодарение на гравитацията на тъмната материя.

Изследователите откриват четири такива купа, разположени в почти празна област от масивния галактически клъстер Perseus Cluster - огромна група от хиляди галактики.

В толкова гъста космическа среда галактиките често взаимодействат помежду си. Учените смятат, че по-стари галактики са "откраднали" газ и материал от по-млада галактика, което е прекъснало процеса на образуване на нови звезди.

В резултат от това е останало само хало от тъмна материя и няколко стари звездни купа - почти празна галактика. Подобни почти невидими галактики могат да помогнат на учените да разберат по-добре как работи тъмната материя.

Изследователят Нийл Далал от Perimeter Institute for Theoretical Physics обяснява, че в нормални галактики като Млечния път звездите и газът влияят на разпределението на тъмната материя, което затруднява изучаването ѝ.

Почти празни галактики като CDG-2 обаче предоставят "по-чист лабораторен модел", в който учените могат да изследват поведението на тъмната материя без силното влияние на обикновената материя.

Откритието е описано в научното списание The Astrophysical Journal Letters.

