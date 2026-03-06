Астрономи са открили изключително необичайна галактика, която изглежда е почти изцяло изградена от тъмна материя - загадъчната субстанция, която не излъчва светлина, но доминира масата на Вселената. Наблюдението е направено с помощта на космическия телескоп "Хъбъл" и показва обект, който е поне 99,9% тъмна материя, което го прави почти невидим.

Още по темата

Новият обект, наречен CDG-2, се намира на около 300 милиона светлинни години от Земята. Той е сред най-силно доминираните от тъмна материя галактики, наблюдавани досега.

Астрономите от години търсят така наречените "тъмни галактики" - хипотетични структури, съдържащи много малко или никакви звезди. CDG-2 може да е една от най-близките до тази концепция.

Според астрофизика Дей Ли от Университета в Торонто обектът е "почти тъмна галактика" - изключително слаб и труден за наблюдение, но важен, защото показва, че такива структури вероятно съществуват.

За да открият обекта, учените комбинират наблюдения от три различни телескопа - "Хъбъл", "Евклид" и телескопът "Субару". Те търсят глобуларни купове - компактни групи от много стари звезди. Тези купове често се задържат заедно благодарение на гравитацията на тъмната материя.

Ново изследване предполага, че във Вселената няма тъмна материя
Виж още Ново изследване предполага, че във Вселената няма тъмна материя

Изследователите откриват четири такива купа, разположени в почти празна област от масивния галактически клъстер Perseus Cluster - огромна група от хиляди галактики.

В толкова гъста космическа среда галактиките често взаимодействат помежду си. Учените смятат, че по-стари галактики са "откраднали" газ и материал от по-млада галактика, което е прекъснало процеса на образуване на нови звезди.

В резултат от това е останало само хало от тъмна материя и няколко стари звездни купа - почти празна галактика. Подобни почти невидими галактики могат да помогнат на учените да разберат по-добре как работи тъмната материя.

Изследователят Нийл Далал от Perimeter Institute for Theoretical Physics обяснява, че в нормални галактики като Млечния път звездите и газът влияят на разпределението на тъмната материя, което затруднява изучаването ѝ.

Почти празни галактики като CDG-2 обаче предоставят "по-чист лабораторен модел", в който учените могат да изследват поведението на тъмната материя без силното влияние на обикновената материя.

Откритието е описано в научното списание The Astrophysical Journal Letters.

Учени не успяха да регистрират неуловимата тъмна материя
Виж още Учени не успяха да регистрират неуловимата тъмна материя

ИЗБРАНО
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки) Днес
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки)
23962
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео) Лайф
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео)
4205
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее Корнер
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее
6604
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици Бизнес
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици
14946
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола Impressio
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола
6509
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България Trip
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България
624
Класически бутер банички със сирене Вкусотии
Класически бутер банички със сирене
239
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март Zodiac
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март
815
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата Времето
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата
1487