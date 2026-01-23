Поредна награда за своята разработка в сферата на информационните технологии, библиотека за невронни мрежи с три отделни приложения, получи ученикът от 11 клас на природо-математическа профилирана гимназия (ПМПГ) "Свети Климент Охридски" в Монтана Матей Минев, съобщиха от училището.

Добрата новина

Талантливият младеж е отличен с грамота за отлично представяне и медал на 26-ата ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика на БАН.

Матей Минев обясни, че неговият проект представлява уеб сайт с библиотека за невронни мрежи с три приложения, като едното разпознава ръчно написани или нарисувани цифри, второто разпознава ръчно и огледално написани букви и цифри от латинската азбука и помага на хора с дислексия, а третото изследва как невронни мрежи се справят с квадратно уравнение и други математически задачи и връзки, предава БТА.

През последните четири години Матей Минев е спечелил първи и призови места на много състезания по информационни технологии и е получил правото да участва в престижната шестседмична изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI 2026), която ще се проведе в периода юни - август в Масачузетския технологичен институт в САЩ.

Наскоро той разработи друг проект с приложение за компютърни симулации на законите на физиката - гравитация, сблъсък и т.н.. За своите постижения в сферата на информационните технологии Матей Минев получи стипендия от Община Монтана като едно от талантливите деца на областния град.

