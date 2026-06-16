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Лекарствата от групата GLP-1, сред които са Ozempic и Wegovy, може да имат неочаквано допълнително предимство освен контрола на теглото и диабета. Данни от над 40 научни изследвания показват, че тези медикаменти са свързани с по-нисък риск от развитие на някои видове рак.

Резултатите бяха представени по време на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология и предизвикаха сериозен интерес сред специалистите.

Голяма част от потенциалния защитен ефект вероятно се дължи на способността на лекарствата да намаляват затлъстяването. Наднорменото тегло е признат рисков фактор за повече от десет различни онкологични заболявания.

Учените обаче смятат, че това не е единственото обяснение. Някои от проучванията предполагат, че GLP-1 медикаментите могат да намаляват възпалителните процеси в организма, които също играят роля при развитието на ракови заболявания.

"Потенциалната полза е реална и има биологична логика", коментира д-р Жилберто де Лима Лопеш, ръководител на медицинската онкология в Центъра за борба с рака "Силвестър" към Университета на Маями.

Сред най-впечатляващите резултати е изследване на 110 000 жени на възраст между 45 и 80 години. Според анализа пациентките, приемащи GLP-1 лекарства, са били с около 30 процента по-нисък риск от развитие на рак на гърдата.

Изследователите отбелязват, че само загубата на тегло не е достатъчна, за да обясни мащаба на наблюдавания ефект.

Друго проучване показва, че пациентки с рак на гърдата, които използват такива медикаменти, имат по-нисък риск от смърт и по-малка вероятност заболяването да се появи отново.

Особено внимание привлече анализ на близо 10 000 пациенти с ранен стадий на рак. Според резултатите употребата на GLP-1 лекарства е свързана с намален риск при шест от седемте изследвани вида рак.

Най-силен ефект е наблюдаван при рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на черния дроб и рак на белия дроб.

Резултатите при белодробния рак се определят като особено интересни. Анализът отчита приблизително 50 процента по-нисък риск, въпреки че този вид рак не се свързва пряко със затлъстяването.

Данните подсказват още, че лекарствата могат да забавят прогресията на някои тумори. В отделно изследване пациентите, приемащи GLP-1 медикаменти, по-рядко преминават към по-тежки стадии на заболяването при няколко вида солидни тумори.

Специалистите обаче призовават към предпазливост. Всички представени досега изследвания са наблюдателни. Това означава, че показват връзка между употребата на лекарствата и по-ниския риск от рак, но не могат категорично да докажат причинно-следствена зависимост.

Предстои да бъде изяснено дали медикаментите имат директен противораков механизъм или положителният ефект е основно следствие от намаляването на телесното тегло и възпалението.

"Все още не знаем със сигурност дали тези първоначални резултати ще се потвърдят в рандомизирани клинични изпитвания", казва д-р Бърнард Фюмелър от Онкологичния център Massey към Университета на Вирджиния.

Въпреки това натрупващите се данни засилват интереса към потенциалните допълнителни ползи от GLP-1 терапиите. Ако бъде потвърден защитният им ефект срещу рак, това може да се превърне в едно от най-значимите медицински открития около тази група лекарства през последните години.

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