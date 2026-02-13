ървото слънчево затъмнение за тази година ще бъде във вторник, 17 февруари, над Антарктида, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пръстеновидното слънчево затъмнение, известно като "огнено кълбо", ще може да бъде гледано само на най-южния континент, където има разнообразна дива природа и са разположени изследователски станции.

"За пингвините там ще има страхотно шоу", каза Джо Лама от обсерваторията "Лоуел".

Ако небето е ясно много хора могат да наблюдават частичното затъмнение, когато неголеми участъци от Слънцето ще са видни от Чили и Аржентина и части от Югоизточна Африка, включително Мадагаскар, Лесото и Република Южна Африка.

Слънчевите затъмнения се случват, когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия. Луната хвърля сянка, която може частично или изцяло да блокира слънчевата светлина към Земята.

Това е "прекрасно съвпадение между размера и разстоянието на Луната и Слънцето", каза астрофизичката Емили Райс от нюйоркския Сити юнивърсити, цитирана от Асошиейтед прес.

По време на пръстеновидното слънчево затъмнение Луната е по-далеч от Земята в своята орбита и не покрива изцяло Слънцето. Остава видима само тънка лента.

Слънчевите затъмнения се случват няколко пъти в годината, но са видими само от места, където пада сянката на Луната. Миналата година се наблюдаваха две частични слънчеви затъмнения, а последното пълно слънчево затъмнение бе над Северна Америка през 2024 г.

Гледането директно срещу Слънцето е опасно, дори когато голяма част от него е закрито, така че са необходими специални очила. Та блокират ултравиолетовите лъчи и почти цялата видима светлина. Слънцезащитните очила и биноклите не осигуряват достатъчна безопасност за очите.

Тази година пълно слънчево затъмнение ще може да се наблюдава през август от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и части от Португалия. Части от Европа, Африка и Северна Америка ще станат свидетели на частично слънчево затъмнение.

