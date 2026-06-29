Тийнейджърите, които употребяват канабис, може да са изложени на по-висок риск от развитие на сериозни психични разстройства в ранна зряла възраст, показва голямо ново проучване, публикувано в списание JAMA Health Forum и цитирано от "Сайънс дейли" и БТА.

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Изследователите са проследили 463 396 юноши на възраст между 13 и 17 години до навършване на 26 години. Те установяват, че тийнейджърите, които са съобщили, че са употребявали канабис през предходната година, са били изложени на значително по-висок риск впоследствие да развият психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност. Рискът от развитие на психотично и биполярно разстройство е бил приблизително два пъти по-висок при юношите, пушещи трева.

Проучването е проведено от изследователи от консорциума Kaiser Permanente, програмата "Правилен старт от самото начало" към Института за обществено здраве на САЩ, Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) и Университета на Южна Калифорния (USC).

Изследването се основава на данни от електронни здравни досиета, събрани по време на рутинни педиатрични прегледи в периода от 2016 до 2023 г. Средно за употребата на канабис е било съобщено от 1,7 до 2,3 години преди поставянето на диагноза за психично разстройство.

Тъй като проучването проследява участниците в период от време, резултатите предоставят по-силни доказателства, че употребата на канабис през юношеството може да допринесе за развитието на психични заболявания на по-късен етап.

"С увеличаването на силата на действие на продуктите с канабис и все по-агресивното им рекламиране, това проучване показва, че употребата на канабис сред подрастващите е свързана с двукратно по-висок риск от развитие на психотични и биполярни разстройства - две от най-сериозните психични заболявания", казва д-р Лин Силвър, директор на програмата "Правилен старт от самото начало" към Института за обществено здраве и съавтор на изследването.

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"Доказателствата ясно сочат за нуждата от спешни мерки в областта на общественото здравеопазване - такива, които да намалят силата на действие на продукта, да дадат приоритет на превенцията, да ограничат достъпа на младите до тези продукти, както и рекламирането им и да разглеждат употребата на канабис сред подрастващите като сериозен здравен проблем, а не като безобидно поведение", допълви тя.

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