Международен екип от учени е открил гигантска геоложка структура, скрита под близо 3,2 километра лед в Източна Антарктида. Според изследователите формацията може да е сред най-големите известни структури от този тип на Земята.

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Откритието е публикувано в престижното научно списание Nature и обединява в една обща система няколко добре познати подледникови обекта, които досега са били разглеждани поотделно.

Сред тях са басейните Уилкс и Аврора, както и Езерото Восток - най-голямото известно подледниково езеро на планетата.

Изследователите наричат новооткритата структура Източноантарктическа ветрилообразна басейнова провинция. По техни оценки тя обхваща огромна част от континента и вероятно играе ключова роля за поведението на ледената покривка.

За да създадат картата на формацията, учените са комбинирали геоложки наблюдения, гравитационни измервания, магнитни данни и модели на земната кора.

Анализът показва, че структурата вероятно се е формирала чрез процес, известен като разпределено ротационно разтягане. При него континенталната кора бавно се разширява около централен регион в продължение на милиони години.

Според авторите на изследването откритието може да помогне за по-доброто разбиране на геоложката история на Антарктида и на начина, по който континентът е придобил днешния си вид.

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То може да има значение и за прогнозите, свързани с климатичните промени. Учените отбелязват, че въпросните басейни се намират под приблизително половината от ледената покривка на Източна Антарктида.

Заради това те вероятно оказват сериозно влияние върху движението на ледовете, развитието на релефа и подледниковите водни системи. Именно тези процеси са сред най-важните фактори при оценката на бъдещото поведение на антарктическите ледници в условията на глобално затопляне.

Макар че са необходими допълнителни изследвания за окончателно потвърждение на модела, учените смятат, че става дума за едно от най-значимите геоложки открития в Антарктида през последните години.

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