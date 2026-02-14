500 Снимка: iStock by Getty Images

Еритритолът - широко използван подсладител, който се съдържа в протеинови барове, енергийни напитки и редица "без захар" продукти - дълго време се смяташе за безопасна алтернатива на захарта. Нови данни обаче показват, че той може да подкопава една от най-важните защитни системи на организма, с потенциални последици за сърдечно-съдовото здраве и риска от инсулт, предава Science Alert.

Изследване на учени от Университета на Колорадо сочи, че еритритолът може да уврежда клетки от кръвно-мозъчната бариера - защитният механизъм на мозъка, който пропуска хранителни вещества, но спира вредни субстанции. Резултатите допълват предишни наблюдателни проучвания, свързващи консумацията на еритритол с по-висока честота на инфаркт и инсулт.

В лабораторни условия учените излагат клетки от кръвно-мозъчната бариера на концентрации еритритол, сравними с тези след консумация на подсладена безалкохолна напитка. Наблюдавана е верижна реакция от клетъчни увреждания, които биха могли да направят мозъка по-уязвим към образуване на кръвни съсиреци - водеща причина за исхемичен инсулт.

Подсладителят предизвиква т.нар. оксидативен стрес - натрупване на силно реактивни молекули (свободни радикали), съчетано с отслабване на естествената антиоксидантна защита на организма. Този двоен ефект нарушава нормалната функция на клетките, а в някои случаи води и до клетъчна смърт.

Особено тревожен е ефектът върху регулацията на кръвния поток. Здравите кръвоносни съдове поддържат баланс между две ключови молекули - азотен оксид, който ги разширява, и ендотелин-1, който ги свива.

Изследването показва, че еритритолът намалява производството на азотен оксид и повишава нивата на ендотелин-1, което може да доведе до трайно свиване на съдовете и ограничен приток на кислород към мозъка - механизъм, характерен за исхемичен инсулт.

Допълнително, учените установяват, че еритритолът възпрепятства естествения механизъм за разграждане на съсиреци. Обикновено клетките отделят тъканен плазминогенен активатор - молекула, която "разтваря" съсиреците преди да причинят запушване. Подсладителят обаче блокира този процес.

Тези лабораторни данни съвпадат с резултати от мащабни наблюдателни изследвания при хора. Едно от тях показва, че хората с най-високи нива на еритритол в кръвта имат приблизително двойно по-висок риск от сериозни сърдечни събития.

Изследването има и ограничения - експериментите са проведени върху изолирани клетки, а не върху цели кръвоносни съдове, което означава, че ефектите в човешкия организъм може да се различават. Необходими са по-сложни модели, включително т.нар. "съд върху чип", за да се потвърдят резултатите.

Еритритолът заема специфично място сред подсладителите. За разлика от синтетични съединения като аспартам или сукралоза, той е захарен алкохол - съединение, което се среща естествено и се произвежда в малки количества от организма. Именно тази класификация му помогна да остане извън част от последните препоръки на Световната Здравна Организация, които обезкуражават използването на изкуствени подсладители за контрол на теглото.

Популярността му се дължи и на вкусовите му характеристики - осигурява около 80% от сладостта на захарта, без екстремната интензивност на други заместители, което го прави предпочитан в "кето" и "sugar-free" продукти.

Регулатори като European Food Safety Authority и U.S. Food and Drug Administration са одобрили еритритола за консумация. Новите данни обаче поставят въпроси за дългосрочните ефекти от редовната му употреба.

Подсладители като еритритол могат да помогнат за ограничаване на калориите и контрола на кръвната захар, но ако честата им употреба отслабва защитните механизми на мозъка и увеличава сърдечно-съдовия риск, ползите може да имат своя цена.

