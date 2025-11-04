Силурийската хипотеза изследва какви следи би оставила древна технологична култура и как можем да ги открием в геоложките пластове на планетата

2789 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

В научните среди съществува провокативен мисловен експеримент, известен като "Силурийската хипотеза". Наречена на древна раса от сериала Doctor Who, тя задава фундаментален въпрос: ако на Земята е съществувала индустриална цивилизация преди милиони години, бихме ли могли изобщо да открием доказателства за нейното съществуване днес?

Идеята, предложена от учени от НАСА, се основава на огромните мащаби на геоложкото време. Човешката цивилизация в индустриалния ѝ вид съществува едва от няколко века - миг на фона на 4.5-милиардната история на Земята. Ако една цивилизация е процъфтявала в продължение на 10 000 или дори 100 000 години, но това се е случило преди, да кажем, 60 милиона години, почти всички преки следи от нея - сгради, машини, артефакти - биха били изтрити от ерозията, тектоничната активност и други геоложки процеси. Търсенето им би било като да се опиташ да намериш една единствена страница от книга в библиотека с милиони томове.

Вместо да търсят артефакти, учените предлагат да се съсредоточим върху търсенето на косвени "техносигнатури" - глобални промени, които една индустриална цивилизация неизбежно би оставила в геоложките пластове. Всяко технологично общество се нуждае от енергия, което води до промени в химичния състав на атмосферата.

Изгарянето на изкопаеми горива, например, освобождава огромни количества въглерод с характерен изотопен подпис. Подобни аномалии са откривани в древни скални пластове, като например на границата между периодите перм и триас преди 252 милиона години. Макар традиционните обяснения да сочат масивни вулканични изригвания, хипотезата допуска и алтернативни, макар и спекулативни, причини.

Други потенциални следи биха могли да бъдат микроскопични сфери от редки метали, подобни на тези, които остават след ядрени опити, или наличието на синтетични химически съединения, които не се срещат в природата, като пластмасите. Макар и да се разграждат, техните микроскопични частици биха могли да се запазят в утаечните скали милиони години. Дори масови измирания, последвани от бърза поява на нови видове, биха могли да се разглеждат през тази призма - като резултат от драстична промяна на околната среда, причинена от технологична дейност.

Разбира се, Силурийската хипотеза остава в сферата на научната спекулация. Към днешна дата няма никакви убедителни доказателства за съществуването на древни цивилизации. Основната ѝ цел не е да докаже, че сме имали предшественици, а да разшири границите на нашето мислене.

Като се опитваме да си представим какви следи бихме пропуснали на собствената си планета, ние се подготвяме по-добре за търсенето на признаци на живот и разум на други светове. В крайна сметка, ако не можем да разпознаем следите на цивилизация под краката си, как бихме могли да ги забележим на планета, отдалечена на светлинни години?

