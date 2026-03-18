Учени в Австралия разработиха първия в света прототип на квантова батерия, която проправя пътя към зареждане на устройства от разстояние и към свръхбързо зареждане на електромобили, съобщава Синхуа, цитирана от БТА.

Прототипът може да зарежда, съхранява и отдава енергия, като използва уникални свойства на квантовата механика - като суперпозиция и квантово заплитане - вместо химичните реакции, характерни за конвенционалните батерии, се посочва в изявление от сряда на Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) - националната научна агенция на Австралия.

Квантовите технологии бележат експлозивен ръст. Изобретенията са се увеличили петкратно за 10 г.
Батерията, разработена от учени от CSIRO, Кралския технологичен институт в Мелбърн и Университета в Мелбърн, използва многослойна органична микрокухина и се зарежда безжично чрез лазер, се допълва в изявлението.

"Нашите открития потвърждават фундаментален квантов ефект, който е напълно противоинтуитивен: квантовите батерии се зареждат по-бързо, колкото по-голям става техният капацитет. Съвременните батерии не функционират по този начин", заяви Джеймс Куак, научен ръководител на екипа, разработил прототипа.

Проучването, публикувано в списанието Light: Science & Applications, използва съвременни спектроскопични техники, за да потвърди поведението на прототипа при зареждане. Резултатите показват, че той може да съхранява енергия шест порядъка по-дълго, отколкото е било необходимо за зареждането му.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66955
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25585
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9379
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2854
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12454
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
888
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
455
Облачна и дъждовна ще бъде съботата Времето
Облачна и дъждовна ще бъде съботата
0