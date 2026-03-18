Представиха първия в света прототип на свръхбърза квантова батерия
Тя проправя пътя към зареждане на устройства от разстояние на електромобили
Учени в Австралия разработиха първия в света прототип на квантова батерия, която проправя пътя към зареждане на устройства от разстояние и към свръхбързо зареждане на електромобили, съобщава Синхуа, цитирана от БТА.
Прототипът може да зарежда, съхранява и отдава енергия, като използва уникални свойства на квантовата механика - като суперпозиция и квантово заплитане - вместо химичните реакции, характерни за конвенционалните батерии, се посочва в изявление от сряда на Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) - националната научна агенция на Австралия.
Батерията, разработена от учени от CSIRO, Кралския технологичен институт в Мелбърн и Университета в Мелбърн, използва многослойна органична микрокухина и се зарежда безжично чрез лазер, се допълва в изявлението.
"Нашите открития потвърждават фундаментален квантов ефект, който е напълно противоинтуитивен: квантовите батерии се зареждат по-бързо, колкото по-голям става техният капацитет. Съвременните батерии не функционират по този начин", заяви Джеймс Куак, научен ръководител на екипа, разработил прототипа.
Проучването, публикувано в списанието Light: Science & Applications, използва съвременни спектроскопични техники, за да потвърди поведението на прототипа при зареждане. Резултатите показват, че той може да съхранява енергия шест порядъка по-дълго, отколкото е било необходимо за зареждането му.