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Астрономи установиха най-ясните до момента доказателства за произхода на мистериозни космически сигнали, свързвайки ги с рядка двойна звездна система, която може да служи като естествена лаборатория за изследване на физиката при екстремни условия, съобщи Синхуа, цитирана от БТА.

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Откритието е направено с помощта на радиотелескопа ASKAP в Австралия от екип на Университета в Сидни. Учените са идентифицирали система, в която бяло джудже привлича материя от по-голяма и по-малко плътна звезда - червено джудже. Системата, обозначена като ASKAP J1745-5051, генерира мощни радио- и рентгенови избухвания на всеки 1,4 часа.

Според изследователите това е първото потвърдено откриване на т.нар. дългопериодични радио избухвания, наблюдавани досега само на около дузина места в Млечния път.

Докато материята от звездата спътник се насочва към бялото джудже, тя излъчва рентгенови лъчи, а взаимодействието между магнитните полета на двете звезди поражда периодични радиоизбухвания. Учените отбелязват, че двата типа сигнали не достигат пик едновременно, което показва, че произхождат от различни области в системата.

Според екипа откритието подкрепя алтернативно обяснение за тези явления, свързано с натрупване на материя върху бели джуджета, вместо с бавно въртящи се неутронни звезди, както се е предполагало по-рано.

Учените определят системата като своеобразен "Розетски камък" за тълкуване на подобни космически сигнали, като подчертават, че тя предоставя уникална възможност за изучаване на поведението на материята при екстремни магнитни и гравитационни условия, пише още Синхуа.

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