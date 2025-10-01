16968 Снимка: iStock by Getty Images

Докато много работещи хора с основание се тревожат, че изкуственият интелект може да им отнеме работата и да ги остави на улицата, една неочаквана последица от AI революцията може да бъде... препълването на психиатричните клиники.

Масовото използване на чатботове, базирани на големи езикови модели (LLM), води до увеличаване на психичните кризи, свързани с употребата на AI. Хора споделят налудничави или параноидни мисли с бот, склонен да ги подкрепя. Това нерядко води до дълги чат сесии, които могат да завършат трагично — с психоза, а понякога и със самоубийство.

Ново разследване на Wired, хвърля повече светлина на феномена. Психиатърът Кийт Саката от UCSF споделя, че само тази година е преброил поне 12 хоспитализации, при които AI е бил ключов фактор за "психотичните епизоди".

Хамилтън Морин, психиатричен изследовател в King"s College в Лондон, казва пред The Guardian, че е бил вдъхновен да съавторства научна статия за ефекта на AI върху психотичните разстройства, след като срещнал пациенти, развили психоза именно при използване на LLM чатботове.

Друг психиатър дори публикува колонка в Wall Street Journal, след като пациенти започнали да носят своите чатботове в терапевтичните си сесии без подканяне.

Последно проучване на социалния работник и изследовател Кийт Робърт Хед за психиатричните последици от AI сочи към задаваща се криза, породена от "безпрецедентни предизвикателства пред психичното здраве, за които специалистите не са подготвени".

"Ставаме свидетели на появата на изцяло нова граница на психичните кризи, тъй като взаимодействията с AI чатботове вече довеждат до документирани случаи на самоубийства, самонараняване и тежки психологически сривове, невиждани досега в интернет епохата," пише Хед.

Голяма част от специалистите вече почват да виждат все повече и повече пациенти, чиито състояния са се влошили след писането с чатбот.

Историите, които излизат наяве, наистина са мрачни.

Някои включват хора с предишни психични проблеми, които успешно са контролирали симптомите си, преди в живота им да се намеси чатбот. В един случай жена, лекувала шизофрения с лекарства години наред, била убедена от ChatGPT, че диагнозата ѝ е измама. Тя спряла терапията и изпаднала в психотичен епизод, който вероятно не би настъпил без намесата на чатбота.

Други истории обаче показват, че дори хора без предишни психични разстройства стават жертви на AI-налудности. Наскоро дългогодишен инвеститор в OpenAI и успешен рисков капиталист бил убеден от ChatGPT, че е открил "недържавна организация", която го преследва лично — твърдения, които онлайн наблюдатели бързо разпознали като заимствани от популярни фен фикшъни. Това го превърнало в параноик.

Друга тревожна история включва баща на три деца без психиатрично минало, който изпаднал в странен психичен епизод, след като ChatGPT го убедил, че е открил нов тип математика.

