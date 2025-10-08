С тяхна помощ планетата ни може отново да стане зелена

946 Снимка: АР/БТА

Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги спечелиха Нобеловата награда за химия, съобщи сайтът Nobelprize.org. Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки", обяви генералният й секретар Ханс Елегрен, цитиран от БТА.

Тези структури — метал-органични рамки (metal-organic frameworks) — могат да се използват за извличане на вода от пустинен въздух, за улавяне на въглероден диоксид от въздуха или за съхранение на токсични газове. Освен това тези структури могат да се ползват и за катализиране на химични реакции.

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за химия беше присъдена на Демис Хасабис и Джон Джъмпър, които успешно използваха изкуствен интелект (AI), за да прогнозират структурата на почти всички известни протеини, и на Дейвид Бейкър, който установи как да контролира градивните частици на живота и да създава изцяло нови протеини.

Нобеловата награда за химия се присъжда от 1901 г. Първият й лауреат е нидерландският химик Якобус вант Хоф за откритите от него закони на химичната динамика и осмотичното налягане на разтворите.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобелова награда за химия, са Сванте Арениус (1903), Ърнест Ръдърфорд (1908), Мария Кюри (1911), Ирен и Фредерик Жолио-Кюри (1935).

