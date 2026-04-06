Разходите за доставка с роботи могат да бъдат до шест пъти по-ниски от тези при човешките куриери - това показва ново проучване на Института за роботизирани системи към Националния изследователски университет "Висша школа по икономика" в Русия. Според данните доставката на пратка от 3 кг на разстояние от 1 км струва около 1,30 евро при човек, докато при робот тя пада до едва 0,23 евро.

По-широкият анализ показва още по-интересна картина. Оперативните разходи за доставка от склад достигат около 3 евро при използване на човешки труд, приблизително 2,50 евро при дронове и около 1,40 евро при роботизирани решения. Въпреки че първоначалната инвестиция за създаване на робот остава висока - приблизително 18 000 евро - дългосрочните икономии са очевидни, особено при интензивна експлоатация.

Допълнително предимство идва от поддръжката. Според данни на Совкомбанк годишните разходи за обслужване на робот са с до 66% по-ниски от тези за заплати на куриери. Средно един робот струва около 3 000 евро годишно за поддръжка, докато заплатите на куриери в големите градове могат да надхвърлят 9 000 евро годишно, а в по-малките населени места - около 6 000 евро. Основната икономия идва от липсата на социални разходи и възможността за денонощна работа.

Интересно е, че потребителите също имат очаквания към тази технология. Проучване показва, че 78% от хората предпочитат роботите да имат човекоподобен външен вид, а над 80% искат доставката да бъде директно до вратата. Това подсказва, че освен икономическите фактори, ще бъде важен и психологическият комфорт при взаимодействието с машините.

Въпреки предимствата, масовото навлизане на роботизираните доставки все още среща препятствия. Сред тях са вандализъм, технически повреди, трудности при движение в лоши атмосферни условия и липса на ясна регулация за движение по тротоарите. Това означава, че макар бъдещето да изглежда ясно очертано, роботите все още имат дълъг път, преди да заменят напълно човешките куриери.

