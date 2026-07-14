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Само един месец остава до едно от най-очакваните астрономически събития през 2026 г. На 12 август Луната ще премине пред Слънцето и ще предизвика пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от части на Гренландия, Исландия и Испания.

Явлението ще превърне деня в нощ за хората, които се намират в тесния пояс на пълното затъмнение. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от Европа, от 1999 г. насам.

Хората, които искат да наблюдават пълната фаза на затъмнението, трябва да планират пътуването си предварително. Поясът на пълното затъмнение ще премине през Гренландия, Исландия и северна Испания.

Максималната продължителност на пълната фаза ще достигне 2 минути и 18 секунди.

Испания се очаква да бъде една от най-популярните дестинации за наблюдение заради по-добрите метеорологични условия. Там обаче има особеност. Слънцето ще бъде много ниско над хоризонта по време на пълната фаза, затова наблюдателите ще трябва да изберат място с ясна гледка на запад.

Сред най-подходящите локации са северните части на страната, включително районите около Гихон, А Коруня, Паленсия, Бургос и Сеговия.

В Гренландия пълната фаза ще може да се наблюдава от района на Скорсби Сунд около 16:35 ч. местно време и ще продължи 1 минута и 46 секунди.

В Исландия едни от най-добрите места са столицата Рейкявик и националният парк Снайфедлсйокудъл. В Рейкявик пълната фаза ще продължи около 1 минута, а в националния парк - до 2 минути и 10 секунди.

В Испания пълното затъмнение ще бъде по-кратко. В Гихон ще продължи 1 минута и 46 секунди, в А Коруня - 1 минута и 15 секунди, а в Бургос - 1 минута и 44 секунди.

Частично затъмнение ще се вижда в голяма част от Европа

Хората извън зоната на пълното затъмнение също ще могат да наблюдават впечатляващо небесно явление. Частично слънчево затъмнение ще бъде видимо в голяма част от Европа.

В някои големи градове значителна част от слънчевия диск ще бъде покрита от Луната. В Лондон покритието ще достигне 91%, в Париж - 92%, в Дъблин - 94%, а в Лисабон - също 94%.

В Мадрид ще бъде покрити 99,96% от Слънцето, а в Барселона - 99,82%, въпреки че тези места няма да попаднат точно в центъра на зоната на пълното затъмнение.

Извън Европа ефектът ще бъде по-слаб. В Ню Йорк например ще бъдат покрити около 9% от слънчевия диск, а в Сейнт Джонс в канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор - около 53%.

В България най-добрият град за гледане на явлението е Видин. Там в 20:26 часа около 7% от слънчевият диск ще бъде затъмнена. В София процентът затъмненост ще е около 1.

За почти цяла Франция обаче затъмнеността на Слънцето ще бъде около 90%. В градове като Варшава например се очаква затъмнение от около 83% в максималната му фаза преди слънцето да изчезне зад хоризонта. Дори Северна Италия, Западна Германия, Швейцария и Белгия са добро място за наблюдение.

Наблюдателите трябва да използват специални защитни очила за слънчеви затъмнения. Обикновените слънчеви очила не осигуряват достатъчна защита за очите.

В следващите седмици ще бъдат публикувани допълнителни ръководства за избор на места за наблюдение, съвети за безопасност и възможности за онлайн проследяване на събитието.

На 12 август 2026 г. милиони хора ще насочат поглед към небето за кратък момент, в който Луната ще закрие напълно Слънцето и ще създаде едно от най-впечатляващите явления в астрономията.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.