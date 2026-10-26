Стартъпът Warhound привлече 200 млн. долара за разработването на по-здрави служебни животни, които да намалят зависимостта на американската армия от европейски развъдници

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Американският стартъп Warhound привлече 200 млн. долара инвестиции за разработването на генетично подобрени кучета за армията и правоохранителните органи на САЩ. Проектът е създаден по идея на Палмър Лъки, съосновател на отбранителната компания Anduril Industries, и биотехнологичния предприемач Бен Лам.

Базираната в Тексас компания възнамерява да използва генетични технологии, клониране и биологични иновации, за да създава по-здрави животни, подходящи за изпълнение на сложни задачи. Сред инвеститорите са In-Q-Tel, Sequoia Capital и ARK Investment Management.

Една от основните цели е да се намали зависимостта на американската армия от чуждестранни развъдници. Според Warhound около 80% от военните кучета в САЩ в момента идват от Европа. Страната разполага с приблизително 1600 действащи военни кучета, а около 13% от новите животни се развъждат по програма във военната база "Сан Антонио" в Тексас.

Компанията посочва и друг сериозен проблем - около половината от кучетата кандидати не преминават военното обучение. Warhound ще се опита да подобри качествата им чрез постиженията в генетиката и биологията, като използва опита на Colossal Biosciences. Биотехнологичната компания е известна с проектите си за възстановяване на изчезнали видове, сред които додото.

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"Те откриват експлозиви, защитават нашите войници и се втурват към опасности, от които повечето хора са обучени да бягат. Въпреки това все още разчитаме на остарели методи за развъждане и обучение на тези изключителни животни", заяви Бен Лам, който е главен изпълнителен директор на Colossal Biosciences и ще участва в управлението на Warhound.

Палмър Лъки е участвал в разработването на идеята заедно с Лам, но няма да има текуща роля в стартъпа и не притежава дял в него.

Warhound планира също да оборудва кучетата и техните водачи с технологии на Anduril. Компанията ще работи и с Американското хуманно общество, което ще подпомага усилията за защита на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние.

"Работните кучета са изключителни животни, чиято смелост и лоялност спасяват човешки животи. Дължим им грижа, която отговаря на службата им в наша полза", заяви Робин Ганцерт, президент и главен изпълнителен директор на организацията.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.