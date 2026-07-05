Според учените тя не е самостоятелен организъм, защото не може сама да произвежда необходимите ѝ белтъци и трябва редовно да бъде захранвана

4502 Снимка: Orion Venero/Adamala Lab

Учени от Университета на Минесота съобщиха, че за първи път са създали синтетична клетка, която може да се храни, да расте и да се размножава, използвайки единствено неживи химични компоненти. Ако резултатите бъдат потвърдени, разработката може да се превърне във важна стъпка към създаването на изцяло програмируеми синтетични организми, пишат Futurism и New York Times.

Изследователите наричат създадената от тях клетка SpudCell. Според екипа тя е първата синтетична клетка с пълен клетъчен цикъл. Тя може да нараства, да копира генетичния си материал, да се дели и да преминава през няколко поколения.

Разработката все още не е публикувана в рецензирано научно списание. Резултатите са представени в предварителна научна публикация, която предстои да бъде изпратена за независима експертна оценка.

Според ръководителя на проекта, синтетичния биолог Кейт Адамала от Университета на Минесота, постижението показва, че основните характеристики на живота могат да бъдат възпроизведени чрез химия.

"Възпроизведохме с помощта на химия това, което досега беше възможно единствено в биологията - пълния набор от поведения на една клетка. Това доказва, че най-фундаменталните функции на живота, като растежа и размножаването, не изискват някаква мистериозна жизнена искра", заявява Адамала.

SpudCell е значително по-проста от естествените клетки. Тя е изградена от около 150 до 200 различни молекули, докато една обикновена жива клетка съдържа милиарди. Засега синтетичната клетка може да премине през около пет поколения, преди процесът да спре.

Клетката все още не е самостоятелен организъм. Тя не може сама да произвежда необходимите ѝ белтъци и трябва редовно да бъде захранвана от учените. Освен това се дели приблизително веднъж на 12 часа при температура около 30 градуса по Целзий. За сравнение, бактерии като Escherichia coli могат да се делят на всеки около 30 минути.

Самата Адамала определя разработката като "изключително примитивен организъм, който засега не прави почти нищо друго, освен да се храни и понякога да създава дъщерна клетка".

Предимството на синтетичната клетка е, че учените познават напълно нейния състав.

"Знам пълния списък на съставките на клетката. Знам точно какви химикали и молекули съдържа и в какви концентрации. Това означава, че можем да я проектираме и променяме", казва Адамала.

По думите ѝ това може да постави началото на нов етап в развитието на биотехнологиите.

"Надяваме се, че поставяме началото на истинската ера на биоикономиката, която ще позволи на хората целенасочено да проектират биологични системи."

В бъдеще подобни синтетични клетки биха могли да бъдат използвани за производство на лекарства, борба с ракови заболявания, улавяне на въглероден диоксид и други приложения в медицината и индустрията.

Част от учените обаче призовават към предпазливост. Според професора по биоинженерство от Станфордския университет Дрю Енди екипът е създал синтетична клетка, но все още не може да се твърди, че е създал нова форма на живот.

Други специалисти определят разработката като най-голямата крачка досега към създаването на синтетичен живот, изграден изцяло от неживи компоненти.

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