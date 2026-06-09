Международен екип от учени не откри доказателства, че междузвездният обект 3I/ATLAS е извънземна технология или сонда на разумна цивилизация. Заключението идва след мащабно радиоастрономическо изследване, публикувано в списание The Astronomical Journal.

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3I/ATLAS беше открит през юли 2025 г., след като астрономи засякоха обект, навлизащ в Слънчевата система от междузвездното пространство. Необичайните му характеристики породиха редица спекулации, включително хипотезата на харвардския астроном Ави Льоб, че може да представлява древен артефакт на извънземна цивилизация.

За да проверят тази възможност, учени от SETI и проекта Breakthrough Listen са сканирали обекта в широк диапазон от радиочестоти.

Използван е телескопът Allen Telescope Array в близост до Сан Франциско. Изследователите са анализирали близо 74 милиона теснолентови радиосигнала, регистрирани в рамките на малко повече от седем часа наблюдения.

След филтриране на смущенията от земни източници като комуникационно оборудване броят на потенциалните сигнали е намален до около два милиона. Допълнителен алгоритмичен анализ е откроил 211 сигнала, които заслужават по-подробна проверка.

В крайна сметка учените са установили, че нито един от тях не носи признаци на изкуствен произход. Всички сигнали са свързани с човешки радиосмущения.

Това е пореден неуспех за теорията, че 3I/ATLAS може да е извънземен апарат. По-рано проектът Breakthrough Listen използва и радиотелескопа Green Bank Telescope, който също не откри подозрителни сигнали.

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Въпреки резултата учените определят изследването като важно. Според съавтора на проучването Валерия Гарсия Лопес наблюденията показват, че съвременните технологии вече позволяват ефективно търсене на т.нар. техносигнатури - потенциални следи от технологично развита цивилизация.

Ръководителят на изследването София Шейх отбелязва, че подобни проверки ще стават все по-важни. По думите ѝ човечеството вече е изпратило свои апарати извън пределите на Слънчевата система.

"В крайна сметка космическите апарати Voyager също ще се превърнат в извънземни артефакти за други звездни системи", казва тя.

Засега научният консенсус остава непроменен - 3I/ATLAS най-вероятно е естествен междузвезден обект, вероятно комета, а не доказателство за съществуването на извънземна технология.

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