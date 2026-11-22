"Бепи Коломбо" трябва "да предостави на човечеството и на научната общност невиждани досега гледки към Меркурий и да отвори нова глава в разбирането ни за Слънчевата система

6306 Снимка: ESA/ATG medialab/NASA/JPL

Европейско-японската сонда "Бепи Коломбо" успя да се позиционира в орбита около най-малката и най-малко познатата планета от Слънчевата система Меркурий, след като пътуването й продължи осем години, предадоха АФП и Асошиейтед прес, като цитираха съобщение на Европейската космическа агенция (ЕКА) в социалните мрежи.

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Серия от включвания на двигателите забави космическия апарат достатъчно, за да бъде привлечен от слабата гравитация на планетата. След няколко напрегнати часа контролният център в Германия - на разстояние 152 милиона километра - потвърди, че "Бепи Коломбо" е влязъл в орбита. Екипите внимателно анализираха постъпващите данни, а допълнителна информация не беше налична веднага, отбелязва Асошиейтед прес.

Изстреляна през октомври 2018 г., четиритонната сонда измина разстояние от около 10 милиарда километра и извърши девет прелитания покрай планети, за да коригира скоростта и траекторията си към Меркурий - планетата, най-близка до Слънцето.

От април 2027 г. сондата MPO (Mercury Planet Orbiter) на ЕКА e планирано да изследва планетата, като преминава на разстояние от едва 480 км от повърхността ѝ, отбелязва АФП.

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Апаратът на Японската космическа агенция пък ще изследва космическата среда на Меркурий, и по-специално магнитно поле, като ще се движи по елиптична орбита, достигаща до 11 000 км. На 9 и 10 декември двете сонди трябва да се разделят съгласно плана на мисията, за да се подготвят за изпълнението на задачите си.

"Бепи Коломбо" трябва "да предостави на човечеството и на научната общност невиждани досега гледки към Меркурий и да отвори нова глава в разбирането ни за Слънчевата система", каза по-рано тази година Санта Мартинес, ръководител на мисията в ЕКА, цитирана от АФП.

Представителите на космическата агенция се надяват мисията да продължи поне една година. Около планетата Меркурий, която е изложен на температури от минус 180 градуса Целзий до 450 градуса Целзий и на интензивно слънчево лъчение, прелетян за първи път през 1974 г. от американската сонда "Маринър 10".

Въпреки относителната си близост до Земята, това е една от най-малко изследваните планети в Слънчевата система. Само Уран и Нептун са имали по-малко посетители - единствено "Вояджър 2" през 80-те години на миналия век, припомня Асошиейтед прес.

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