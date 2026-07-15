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Тайнствената компания R3 Bio от Силициевата долина, която разработва технологии за удължаване на живота, се оказа в центъра на нов спор. Причината е интервю на съоснователката и оперативен директор Алис Гилман, в което тя говори за създаването на безмозъчни хуманоидни тела, предназначени за отглеждане на човешки органи. Малко преди публикуването на разговора компанията е поискала епизодът да не бъде публикуван.

Интервюто е записано през февруари за подкаста Skyline Drive. В него Гилман описва концепцията за така наречените "торби с органи" - хуманоидни биологични структури без съзнание, от които в бъдеще могат да се отглеждат органи за трансплантации или да се използват за изпитване на лекарства вместо лабораторни животни.

"Това на практика са сърце, бели дробове и всичко останало, което бихте открили в едно тяло. Но технически не е жив организъм, защото съдържа единствено органите. Те се намират в биологична платформа, върху която могат да се правят тестове и да се проследява взаимодействието между различните органи", казва Гилман.

По време на разговора тя многократно използва определението "торби с органи" за тези хипотетични тела, които според идеята трябва да бъдат създавани без мозък. Самата тя признава, че концепцията звучи стряскащо. "Опитвам се да не плаша обикновения човек", казва Гилман.

Около седмица преди излъчването продуцентите на Skyline Drive се свързват с нея за проверка на фактите. Вместо да поиска корекции, Гилман настоява публикуването да бъде отложено. Според екипа на подкаста тя заявява, че R3 Bio "засега изобщо не работи" по подобни тела, но отказва да разкрие върху какво се фокусира компанията в момента.

Гилман не оспорва достоверността на интервюто. Вместо това определя R3 Bio като "федерален актив", което според продуцентите намеква за възможно участие на американското правителство. Тя също така заявява, че казаното в почти двучасовия разговор представлява лични мнения и теоретични разсъждения.

Само месец по-късно компанията официално излезе от анонимност в публикация на Wired. Там R3 Bio открито заявява, че разработва именно концепцията за "торби с органи". Инвеститорът Боян Ван казва пред изданието, че "замяната вероятно е по-добра от ремонта", когато става дума за лечение на заболявания и забавяне на стареенето. Според него създаването на безсъзнателно човешко тяло без глава би осигурило нов източник на органи.

По-късно MIT Technology Review публикува разследване, според което амбициите на R3 Bio може да включват създаването на цели резервни човешки тела. Основателят Джон Шльондорн е изнасял поверителни презентации за "пълна подмяна на човешкото тяло" и за напредъка в разработването на такива биологични заместители. Компанията категорично отрича публикацията и заявява, че твърденията за създаване на човешки клонинги или хора с мозъчни увреждания са неверни.

В интервюто Гилман разкрива, че първата цел на компанията е да замени експериментите с животни чрез използване на препрограмирани кожни стволови клетки.

"Проектът е предимно секретен, но на най-общо ниво вземаме кожни клетки от маймуни, препрограмираме ги и използваме методите на нобеловият лауреат Шиния Яманака, за да получим напълно развити органни системи", казва тя.

През март Wired съобщи, че R3 Bio е публикувала обява за ветеринарен лекар в Пуерто Рико. Работата включва имплантиране на ембриони, проследяване на бременност и участие при раждането на нечовекоподобни примати. В същото време на сайта си компанията твърди, че "не работи с живи примати".

Гилман записва интервюто именно от Пуерто Рико. Тя обяснява, че компанията е търсела достъп до маймуни, без да ги държи в клетки.

"Аз съм голям защитник на правата на животните. Не искам маймуните да живеят в клетки. Има възможност те свободно да се движат из острова с гривни за проследяване", казва тя.

По думите ѝ след споразумения с местните организации компанията може да взема кожни клетки от свободно живеещи маймуни.

Гилман признава и за едно от най-големите научни предизвикателства пред подобна технология. Колкото по-слабо развита е нервната система на едно такова тяло, толкова по-трудно органите функционират нормално и се поддържат жизнеспособни.

На въпрос дали тези тела разполагат с мозъчен ствол, тя отговаря, че експериментите при мишки показват, че организмът може да съществува с много ограничена нервна система, но това поставя сериозни ограничения върху способността на органите да се самоподдържат.

"Все още наблюдаваме как би работило това", казва тя.

На сайта си R3 Bio вече заявява, че макар да вижда потенциал в пълномащабното създаване на човешки органи, науката все още не е достатъчно напреднала. Компанията подчертава, че "в момента не извършва дейност в тази област".

След публикацията Futurism изпраща въпроси до R3 Bio за причините да поиска отлагането на подкаста, за работата с маймуни в Пуерто Рико и за това дали компанията продължава разработката на "сакове с органи". До публикуването на материала не е получен отговор.

Водещият на Skyline Drive Мангеш Хатикудур казва пред Futurism, че е останал изненадан от желанието на компанията интервюто да не бъде излъчено.

"Компанията не е особено прозрачна относно това какво всъщност прави. Има голяма разлика между обещанията и това, което реално е постигнато в лабораторията, а то остава неясно", казва той.

Според него, ако R3 Bio открито заявяваше какви са целите ѝ, реакцията вероятно нямаше да бъде толкова остра. "Изглежда, че неловко се опитват да скрият нещо, за което всички вече подозират", допълва журналистът.

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