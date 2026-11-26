Как тези гигантски обекти са се формирали през този кратък период в ранната Вселена остава една от големите загадки на съвременната астрономия

298 Снимка: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

След откриването през 2022 г. на бледи свръхмасивни черни дупки, наречени "малки червени точки" (LRDs), в ранната Вселена, международен екип от изследователи е засякъл най-далечната такава "малка червена точка" досега, съобщава Phys.org, като цитира ново проучване в списание The Astrophysical Journal Letters.

Учените смятат, че свръхмасивни черни дупки съществуват в центъра на много галактики в съвременната Вселена. Тези черни дупки са неизмеримо по-масивни от обикновените черни дупки, които се формират при загиването на големи звезди, пише БТА. Те са засичани дори в периоди, когато Вселената е била на 700 до 800 милиона години - или преди около 13 до 13,1 милиарда години. Как тези гигантски обекти са се формирали през този кратък период в ранната Вселена остава една от големите загадки на съвременната астрономия.

Откакто космическият телескоп "Джеймс Уеб" започна да засича "малки червени точки" в ранната Вселена, изследователите ги изучават подробно, тъй като те биха могли да държат ключа към разгадаването на тази мистерия, се отбелязва в публикацията.

Според някои теории черни дупки, които предшестват свръхмасивните черни дупки, може да са се формирали 500 милиона години след Големия взрив. Досега единствените "малки червени точки", които изследователите успяваха да открият, са съществували между 600 милиона и 1,5 милиарда години след Големия взрив.

Екип, ръководен от Такуми Танака от Института по физика и математика на Вселената "Кавли" към Токийския университет и с участието на професор Джон Силвърман, е анализирал инфрачервени изображения с висока разделителна способност, получени чрез мащабната наблюдателна програма COSMOS-Web на телескопа "Джеймс Уеб".

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Най-голямото им предизвикателство било идентифицирането на "малки червени точки" в най-ранната Вселена. Инструментите на "Джеймс Уеб" могат да изследват астрономически обекти само при дължини на вълната между 0,6 и 5 микрометра, докато светлината от търсените от учените обекти е била разтеглена до много по-големи дължини поради разширяването на Вселената.

Затова екипът е разработил нов метод, комбиниращ данни от два инструмента на борда на "Джеймс Уеб" - NIRCam (камера за близка инфрачервена светлина) и MIRI (инструмент за средна инфрачервена светлина). Използвайки го, учените са успели да идентифицират CW-LRD-z10 - вероятен кандидат за "малка червена точка", съществувал приблизително 400 до 500 милиона години след раждането на Вселената. Този обект е изключително малък и притежава характерния им цвят, пише изданието.

За да се уверят, че разстоянието е изчислено точно, изследователите са проверили повторно резултата си чрез спектроскопски наблюдения на CW-LRD-z10. Тези наблюдения са показали също, че обектът има спектър, подобен на този на по-рано откритите "малки червени точки", което потвърждава, че CW-LRD-z10 е най-далечната такава структура, откривана досега, отбелязва Phys.org.

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