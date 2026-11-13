Европейската космическа агенция публикува данни за над милиард космически обекта, събрани за 13 месеца наблюдения. Учените ще търсят доказателства за тъмната материя

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Космическият телескоп "Евклид" на Европейската космическа агенция (ЕКА) представи първата си голяма порция научни данни. Тя включва светлина от над един милиард космически обекта и обхваща област от небето, равна на площта на 9500 пълни Луни.

Публикуваните на 12 ноември данни са събирани в продължение на 13 месеца и поставят основата на една от най-мащабните триизмерни карти на Вселената. Целта е чрез нея учените да изследват две от най-големите загадки в космологията - тъмната материя и тъмната енергия.

"Евклид" често е наричан "детективът на тъмната Вселена" заради способността си да изследва невидимите компоненти на космоса. Тъмната материя не излъчва и не отразява светлина, но присъствието ѝ се установява чрез гравитационното ѝ въздействие върху видимата материя. Тъмната енергия, от своя страна, се свързва с ускореното разширяване на Вселената. Новият набор от данни носи обозначението DR1-Foundation. Това е първото мащабно публикуване на резултати от мисията след изстрелването на телескопа през 2023 г.

"Това са много повече от красиви изображения. Днешният ден бележи научен пробив в изследването на космоса", заяви Карол Мъндел, научен директор на ЕКА. По думите ѝ публикуваните данни представляват най-голямото по рода си космическо изследване и създават основа за бъдещи открития.

Мащабът на наблюденията е впечатляващ. В новия каталог са включени спектри на светлината от 160 милиона източника, над 900 милиона галактики и 60 милиона кандидати за квазари. Последните са изключително ярки области около свръхмасивни черни дупки, които поглъщат огромни количества материя.

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Телескопът е заснел и галактични купове и свръхкупове - едни от най-големите структури във Вселената. Изследването им може да помогне за разбирането на начина, по който материята се е разпределила в огромната космическа мрежа от газ, прах и тъмна материя.

"Евклид" не просто надниква далеч назад във времето, а го прави, като обхваща огромни области от небето", обяснява Барбара Сарторис от лабораторията "Жан Льо Рон д'Аламбер" в Ница и член на научния консорциум на мисията. Според нея телескопът предоставя безпрецедентен поглед към големи групи древни галактики, които досега са били трудни за наблюдение.

Особено важна част от новите данни са 15 000 кандидати за силни гравитационни лещи. Това явление е предсказано от общата теория на относителността на Алберт Айнщайн. Според нея масивните обекти изкривяват пространство-времето, а светлината следва това изкривяване, вместо да се движи по права линия.

Когато светлината от далечна галактика преминава покрай друга масивна галактика или галактичен куп, пътят ѝ може да бъде изкривен. Така обектът на заден план изглежда увеличен или се появява в няколко изображения. Ефектът позволява на астрономите да изследват далечни галактики, но също така да измерват гравитационното влияние на невидимата тъмна материя.

"Силното гравитационно лещиране предоставя уникална информация за тъмната Вселена. То ни позволява да измерваме масата на отделни галактики, включително тяхната невидима тъмна материя, и да изследваме разширяването на Вселената", коментира Натали Лайнс от Университета в Портсмут.

Тези наблюдения могат да помогнат за по-точното измерване на скоростта, с която Вселената се разширява, и за изясняване на ролята на тъмната енергия.

Най-важното ограничение на настоящите данни е, че те обхващат само малка част от планираното изследване. Наблюденията, направени между пролетта на 2024 г. и пролетта на 2025 г., покриват едва 14% от областта, която "Евклид" трябва да картографира в рамките на шестгодишната си мисия.

Това означава, че телескопът тепърва ще предоставя значително по-голям обем информация. Следващите наблюдения ще позволят на учените да изградят все по-подробна триизмерна карта на космическите структури и да търсят редки обекти, които могат да разкрият нови подробности за устройството на Вселената.

"В DR1-Foundation са включени необработени данни, калибрирани изображения, каталози и спектри от огромна област на небето. Те съдържат достатъчно статистическа информация, за да бъдат откривани дори редки обекти", посочва Валерия Петорино, научен ръководител на проекта "Евклид".

"Предстоят още толкова много открития", допълва тя.

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