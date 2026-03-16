При картографирането на 88% от северното небе бяха разкрити черни дупки и еволюция на галактики

Международен екип астрономи публикува резултатите от третото издание на данните от обзора LoTSS (LOFAR Two-metre Sky Survey - DR3), който към момента е най-обхватният радиообзор на Вселената.

С помощта на европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR, изграден от приблизително 20 000 антени, разположени в няколко държави, учените изготвиха детайлна карта, покриваща 88% от северното небе, предаде "Калдата".

В новия обзор са обединени над 13 000 часа наблюдения и огромни масиви от данни, около 18,6 петабайта, обработени на суперкомпютър в центъра Jülich в Германия. В резултат са идентифицирани приблизително 13,7 милиона нови небесни обекти, които излъчват в радиодиапазона.

По-голямата част от засечените обекти са далечни галактики с активни ядра, при които свръхмасивни черни дупки изхвърлят мощни релативистични джетове, понякога деформиращи по необичаен начин формата на галактиките-гостоприемници. Радионаблюденията дават възможност да бъдат "видени" процеси, които остават скрити за оптичните телескопи заради прах и газ, като активността на черните дупки, зоните на звездообразуване, остатъците от свръхнови, магнитните полета и сблъсъците на галактически купове.

Нискочестотният диапазон на LOFAR е особено подходящ за проникване през междузвездната среда, което позволява да се разкрият вътрешните области на галактиките и редки екстремни процеси, недостъпни за наблюдение във видима светлина. Спрямо предишни радиообзори LoTSS-DR3 превъзхожда многократно по площ на покритие, чувствителност и брой открити източници. По-ранните издания вече разкриха хиляди нови обекти, но третото предоставя най-пълния до момента каталог на активно растящи свръхмасивни черни дупки и свързаните с тях явления.

Информацията е публично достъпна и вече служи като основа за стотици научни изследвания, посветени на еволюцията на галактиките, ускорението на частиците, космическите магнитни полета и мащабната структура на Вселената. Обзорът LoTSS се разглежда и като ключова стъпка към бъдещи мегапроекти, сред които Square Kilometre Array (SKA), който ще разполага с още по-големи възможности.

Постиженията на LoTSS-DR3 показват в каква степен радиоастрономията допълва оптичните и инфрачервените наблюдения, като разкрива скритата страна на Вселената и подпомага разбирането на фундаменталните процеси в нейното развитие.

LOFAR представлява радиоинтерферометър, съставен от повече от 20 хиляди отделни "антени", разпръснати из Европа. На практика това е радиотелескоп, чиято виртуална антена е с размер, съпоставим с този на европейския континент. Подобна конфигурация поставя високи изисквания към изчислителните ресурси и комуникационните канали, като пропускателната способност в отделни участъци достига 13 Tbit/s. Проектът SKA (интерферометър от Австралия до Южна Африка) ще изисква значително по-големи изчислителни мощности, но се очаква да донесе множество нововъведения в радиоастрономическите наблюдения.

