Терминът "Termination shock" или "шок от прекратяване", познат от научната фантастика, сега започва се появява в новини, свързани с климатичните промени. Някои учени смятат, че той може да обясни ускореното глобално затопляне през последните години.

Според теорията им климатичните промени се дължат и на намалялото количество замърсители във въздуха. Това явление се отнася до внезапен скок в температурите, когато малки частици - аерозоли - се отстраняват от атмосферата, което позволява на повече слънчева енергия да достига Земята.

Терминът "шок от прекратяване" беше популяризиран от Нийл Стивънсън преди няколко години, но се използва в литературата, за да обясни рисковете от геоинженерството.

Да предположим, че започнем да пръскаме частици в горните слоеве на атмосферата, за да блокираме слънчевата светлина. Това би могло да намали затоплянето с няколко градуса. Ефектът би бил значителен и осезаем. Но тогава трябва да продължим да правим това, защото рискуваме цялото това затопляне да се върне много внезапно, дори шоково, ако аерозолите изчезнат от атмосферата. Това е "шокът от прекратяване". Този риск е една от причините, поради които повечето експерти не харесват идеята за намаляване на затоплянето чрез геоинженерство.

Учени: Дебнат ни мрачни последици от геоинженерството на климата
В реалността обаче то се проявява поради намаляването на въздушното замърсяване. Изгарянето на изкопаеми горива не само отделя парникови газове, но и серен диоксид и други вещества, които образуват аерозоли. Те отразяват слънчевата светлина и охлаждат планетата, като същевременно помагат за образуването на облаци.

През последните десетилетия страни като Китай значително намалиха емисиите от въглищни централи, а Международната морска организация затегна регулациите за емисиите от кораби през 2020 г. Това доведе до по-малко аерозоли в атмосферата, особено над океаните, и следователно до по-голямо поглъщане на слънчева енергия.

Климатологът Джеймс Хансен нарича това "фаустовска сделка". Във времената на най-силно замърсяване на въздуха между 1940 и 1970 г. глобалните температури са били почти стабилни или може би дори леко са се понижили. Но вредоносният потенциал се е "спотаявал под гъстия дим от комините".

Според Хансен и други учени, това обяснява рекордите в глобалните температури през последните години, които надхвърлят прогнозите. Те твърдят, че ефектът от намалените аерозоли е подценяван и може да добави до 0,5 градуса в някои региони, като китайските градове или корабните маршрути. Други проучвания обаче оценяват въздействието като минимално - под 0,05 градуса глобално.

Учени: Геоинженерството на едни места може да предизвика жеги на други
Дебатът се фокусира върху ролята на облаците, чието поведение остава загадка за учените. Намалените аерозоли влияят на образуването им, но точният ефект върху температурите е неясен. Това подчертава по-широк проблем: човешкото въздействие върху климата е непредсказуемо.

Неочаквани промени, като ускореното затопляне в Европа или превръщането на арктическата тундра в източник на въглерод, показват, че не разбираме напълно последствията.

В този контекст някои прогнозират, че държави може да прибегнат до локални геоинженерни мерки за охлаждане, вместо глобални. Но и в този случай остава рискът от непредвидими последици.

