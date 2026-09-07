Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи концептуален дизайн на нови униформи за американските Космически сили, вдъхновен от култовия научнофантастичен филм "Звездни рейнджъри" ("Starship Troopers"). Той публикува изображенията в социалната си мрежа Truth Social, съобщава New York Post.

САЩ

Показаният модел е в тъмни сиво-черни тонове и включва сако с отличителни знаци, черен колан, високи черни ботуши и военна шапка. В придружаващия дизайн е посочено, че униформата е "вдъхновена от дисциплината и функционалността" на униформите от "Starship Troopers", но е модернизирана за "пазителите на космическата област".

Към момента това е показан от Тръмп концептуален дизайн, а не потвърдена нова официална униформа на Космическите сили. Няма данни американските военнослужещи да са получили заповед да заменят настоящото си облекло с показания модел.

Предложението бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Потребители отбелязаха сходството с униформите на офицерите от Галактическата империя в "Междузвездни войни", като някои направиха и по-преки аналогии с нацистката естетика.

Иронията е, че "Звездни рейнджъри" от 1997 г., режисиран от Пол Верховен, е замислен именно като сатира на милитаризма, фашизма и авторитарните режими. Филмът, базиран на романа на Робърт Хайнлайн, представя бъдеще, в което човечеството води война срещу гигантски насекомоподобни извънземни.

Самият Верховен неведнъж е обяснявал сатиричния замисъл на продукцията. В интервю за The Guardian той казва, че е искал да направи филм за фашисти, които не осъзнават, че са фашисти.

Новият дизайн се появи на фона на активна кампания на Тръмп в социалните мрежи през уикенда. В отделна публикация президентът сподели изображение на Луната с американското знаме и надпис "Луната е наша". New York Post отбелязва, че Тръмп е публикувал десетки подобни изображения и послания през почивните дни.

Космическите сили на САЩ са създадени през декември 2019 г. по време на първия мандат на Тръмп като отделен вид въоръжени сили, отговарящ за операции и способности на САЩ в космическата област.

През август Тръмп подписа и указ за създаването на Академия на Космическите сили, която да подготвя астронавти, инженери, учени и военнослужещи за бъдещи космически операции. Той я определи като аналог на американските военни академии "Уест Пойнт" и "Анаполис".

По-рано тази година Космическите сили представиха и стратегическа рамка за бъдещите военни операции в космоса, в която се поставя акцент върху постигането на "космическо превъзходство" - способност американските сили да действат свободно в космоса, като едновременно ограничават възможностите на потенциалните противници.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Денят, който разсече историята на две (галерия) Днес
Денят, който разсече историята на две (галерия)
25567
Гуинет Полтроу разкри подробности за раздялата си с Брад Пит Лайф
Гуинет Полтроу разкри подробности за раздялата си с Брад Пит
5404
Големият футбол дойде край езерото Комо: Отборчето-сензация полетя в Шампионската лига Корнер
Големият футбол дойде край езерото Комо: Отборчето-сензация полетя в Шампионската лига
8561
Още една такса за малките пратки в ЕС от 1 ноември Бизнес
Още една такса за малките пратки в ЕС от 1 ноември
7066
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика Impressio
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика
3025
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда URBN
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда
1153
Топ 10 на европейските дестинации, които са още по-красиви през есента Trip
Топ 10 на европейските дестинации, които са още по-красиви през есента
1291
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела Вкусотии
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела
3741
Как да намерим подход към всеки зодиакален знак? Zodiac
Как да намерим подход към всеки зодиакален знак?
1885
Горещо за последно днес, предстоят валежи и рязко захлаждане Времето
Горещо за последно днес, предстоят валежи и рязко захлаждане
2379