Тръмп показа униформи за Космическите сили в стил "Звездни рейнджъри"
Дизайнът предизвика подигравки и сравнения с имперските офицери от „Междузвездни войни“, а филмът, посочен като вдъхновение, е сатира на фашизма
Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи концептуален дизайн на нови униформи за американските Космически сили, вдъхновен от култовия научнофантастичен филм "Звездни рейнджъри" ("Starship Troopers"). Той публикува изображенията в социалната си мрежа Truth Social, съобщава New York Post.
САЩ
Показаният модел е в тъмни сиво-черни тонове и включва сако с отличителни знаци, черен колан, високи черни ботуши и военна шапка. В придружаващия дизайн е посочено, че униформата е "вдъхновена от дисциплината и функционалността" на униформите от "Starship Troopers", но е модернизирана за "пазителите на космическата област".
Към момента това е показан от Тръмп концептуален дизайн, а не потвърдена нова официална униформа на Космическите сили. Няма данни американските военнослужещи да са получили заповед да заменят настоящото си облекло с показания модел.
Предложението бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Потребители отбелязаха сходството с униформите на офицерите от Галактическата империя в "Междузвездни войни", като някои направиха и по-преки аналогии с нацистката естетика.
Иронията е, че "Звездни рейнджъри" от 1997 г., режисиран от Пол Верховен, е замислен именно като сатира на милитаризма, фашизма и авторитарните режими. Филмът, базиран на романа на Робърт Хайнлайн, представя бъдеще, в което човечеството води война срещу гигантски насекомоподобни извънземни.
Самият Верховен неведнъж е обяснявал сатиричния замисъл на продукцията. В интервю за The Guardian той казва, че е искал да направи филм за фашисти, които не осъзнават, че са фашисти.
Новият дизайн се появи на фона на активна кампания на Тръмп в социалните мрежи през уикенда. В отделна публикация президентът сподели изображение на Луната с американското знаме и надпис "Луната е наша". New York Post отбелязва, че Тръмп е публикувал десетки подобни изображения и послания през почивните дни.
Космическите сили на САЩ са създадени през декември 2019 г. по време на първия мандат на Тръмп като отделен вид въоръжени сили, отговарящ за операции и способности на САЩ в космическата област.
През август Тръмп подписа и указ за създаването на Академия на Космическите сили, която да подготвя астронавти, инженери, учени и военнослужещи за бъдещи космически операции. Той я определи като аналог на американските военни академии "Уест Пойнт" и "Анаполис".
По-рано тази година Космическите сили представиха и стратегическа рамка за бъдещите военни операции в космоса, в която се поставя акцент върху постигането на "космическо превъзходство" - способност американските сили да действат свободно в космоса, като едновременно ограничават възможностите на потенциалните противници.