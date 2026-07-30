Nvidia готви поскъпване с до 30% на видеокартите GeForce RTX
Очаква се RTX 5070 да доближи 1000 долара на китайския пазар
Nvidia готви поскъпване с до 30% на видеокартите GeForce RTX. Според информация, цитираща данни от няколко източника, увеличението ще направи някои от моделите осезаемо по-скъпи.
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Ако прогнозите се окажат верни, цената на GeForce RTX 5070 може да достигне близо 1000 долара, въпреки че препоръчителната ѝ цена при премиерата беше 549 долара.
Според публикуваните данни средните цени на китайския пазар могат да достигнат:
- GeForce RTX 5060 Ti 16 GB - около 783 долара;
- GeForce RTX 5070 - около 973 долара;
- GeForce RTX 5070 Ti - около 1408 долара;
- GeForce RTX 5080 - около 1845 долара;
- GeForce RTX 5090 - около 3843 долара.
Засега това са очаквани стойности за китайския пазар и е възможно цените в САЩ и Европа да се различават. Въпреки това анализатори смятат, че глобалният пазар вероятно също ще бъде засегнат от увеличението.
Очаква се поскъпването да обхване и най-достъпните видеокарти на Nvidia.
Според изтеклата информация GeForce RTX 5050 може да поскъпне до около 438 долара, RTX 5060 - до около 499 долара, а RTX 5060 Ti с 8 GB памет - до приблизително 589 долара.
Според анализатори подобно увеличение може сериозно да отслаби конкурентоспособността на някои модели на Nvidia. Например, GeForce RTX 5060 Ti с 16 GB памет започва да се доближава по цена до AMD Radeon RX 9070 XT, която предлага значително по-висока производителност.